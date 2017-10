Contraloría de Madero requiere a secretario de Servicios Públicos

Se requiere que el secretario de Servicios Públicos Andrés González, explique porqué un camión recolector de basura estaba dentro del hotel Maeva, informó la titular de la contraloría, Diana Fernández Díaz

Por: Carlos Juárez/Ciudad Madero El Día Miercoles 11 de Octubre del 2017 a las 19:45

Autor: Carlos Juárez

Ciudad Madero, Tamaulipas.- La Contraloría de Ciudad Madero requiere de la presencia del secretario de Servicios Públicos, Andrés González, para que explique por qué un camión recolector de basura estaba dentro del Hotel Maeva Miramar, informó la titular, Diana Fernández Díaz.



Confirmó que el Municipio no tiene convenio con ninguna empresa para ofrecer servicios de recolección de desechos.



"No tenemos ningún convenio", pero señaló que tampoco tienen ninguna queja para poder abrir una investigación.



"De inicio sí necesitamos una queja, pero voy a platicar con el secretario de Servicios Públicos porque no tenemos convenio con ninguna empresa para darle una exclusividad de ese tipo, pero tendría que verlo con él ", comentó.



Manifestó que la falta que están cometiendo tanto el operador y los demás trabajadores "principalmente es una insubordinación hacia al secretario, al titular de esa área, porque no hay una indicación de hacer ese servicio, esta prestación".



"No tengo ningún oficio, ahorita no voy a hablar con él, tendría yo que requerirlo", confirmó.



Y añadió que al comprobarse una falta, la sanción sería los funcionarios que están involucrados.



Sin embargo, Fernández Díaz, recalcó que todo funcionario de primer nivel a cargo de unidades, debe de estar al pendiente de su uso adecuado en servicio a la población.





