Mejores los que llegan al PAN que los que se van

Por: Alma Niger El Día Viernes 01 de Diciembre del 2017 a las 20:19

Mucho se ha estado comentando en los corrillos políticos de la localidad una foto que circula en redes sociales y donde aparece el profesor Aurelio Uvalle Gallardo, Jefe de Educación en Nuevo Laredo, teniendo como fondo las siglas del PAN. Sucede que dicha foto se tomó en días pasados en la sede local de Acción Nacional, a donde acudió Aurelio acompañado de 20 maestros de la estructura educativa, para agradecer, a nombre del magisterio, el gran apoyo que los gobiernos panistas han dado a la educación. Y en este tenor manifestó que los maestros están dispuestos a seguir trabajando y colaborando como hasta el momento en los proyectos por venir. Ha trascendido que incluso el compromiso va hasta el ámbito político, en el entendido de que si el PAN sigue gobernando, seguirán los apoyos para las escuelas, tan necesarios para que los maestros puedan sacar adelante su chamba. Por lo tanto entendible y hasta aplaudible la postura del “profe” Aurelio, pues él mismo está trabajando en un gobierno panista como es el estatal, y hasta el momento ha mostrado lealtad. Por lo tanto puede ser un gran aliado del PAN. Y con eso tienen en este partido para presumir que son de mayor peso los que llegan, que los que se van.

DESFILE POLÍTICO EN INFORME DE DIPUTADA

En un desfile político se convirtió el informe de actividades legislativas de la diputada federal Yahleel Abdala Carmona, celebrado este viernes después del mediodía en el Centro Cívico de Nuevo Laredo. Y es que políticos de los tres niveles de gobierno y de diversos partidos, estuvieron presentes en el acto en el cual lógicamente Yahleel fue la estrella, toda vez que aparte de informar con veracidad las acciones que ha estado llevando a efecto en el Congreso Federal en beneficio de Nuevo Laredo y la denominada frontera chica, también recibió muchos aplausos de los asistentes, la gran mayoría gente de las colonias que fue invitada y constató el gran trabajo de la diputada Abdala, quien dicho sea de paso con esto se posiciona fuertemente en el ámbito político, ya no solo local, sino estatal, pues no olvidemos que Yahleel está en la lista de prospectos para una senaduría por el PRI.

LOS ASISTENTES

Y bueno el informe estuvo engalanado con la presencia del Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar, así como de los diputados federales Edgar Melhem Salinas, coordinador de los diputados federales priístas de Tamaulipas en la Cámara de Diputados, además de María Esther Camargo Félix, Monserrat Arcos Velásquez, Pedro Luis Coronado Arzagoitia y Miguel González Salum y Edgar Melhem Salinas. Asimismo estuvieron los alcaldes de Mier, Roberto González Hinojosa y de Miguel Alemán, Rosa Isela Corro Acosta, además del dirigente estatal del PRI, Sergio Guajardo Maldonado, y los ex alcaldes Antonia Mónica García Velásquez, Horacio Garza Garza, José Manuel Suárez López y Daniel Peña Treviño, así como los ex diputados Ramiro Ramos Salinas, Imelda Mangin Torre, Rosa María Alvarado Monroy, entre otras personalidades.

PRI ABIERTO A CANDIDATURAS EXTERNAS

Lo único criticable del evento es que se extendió más de lo debido, lo que obligó a algunos asistentes a retirarse ya que tenían otros compromisos, entre ellos el dirigente estatal del PRI, Sergio Guajardo Maldonado, quien iba con rumbo a Reynosa para participar en el foro regional que organizó el tricolor. No obstante a su llegada Sergio fue entrevistado y dijo que el lunes habrá sesión del consejo político estatal en la cual se definirán los métodos de selección a las alcaldías, así como se solicitará autorización para el inicio de pláticas con otros partidos y se someterá la plataforma electoral sobre la que se regirán las campañas. Guajardo Maldonado dijo que las candidaturas externas están abiertas, y que no se descartan aspirantes bajo este perfil.

NO GUSTA A HORACIO GARZA EL LIDERAZGO PRIÍSTA

Y quien también dio de qué hablar fue el ex alcalde Horacio Garza Garza, quien a pregunta expresa sobre cómo ve al PRI de Nuevo Laredo dijo que lo ve mal, que no le parece que se haya designado un dirigente interino, pese a que este sea Eliseo Castillo Tejeda, quien es su amigo. Dijo que los tiempos de imposición, de alineación y de quedarse callados ya pasaron, y sin embargo el PRI de Tamaulipas le sigue apostando a ello. De hecho durante el evento llamó la atención que cuando se presentó a Eliseo Castillo Tejeda, no hubo muchos aplausos de la concurrencia, lo cual demuestra que no lo aceptan. Y es que la insatisfacción hacia Eliseo prevalece por el hecho de que sigue sin atender a todas las bases del partido, y que casi nunca está en el comité municipal por pasársela viajando a Ciudad Victoria.

DANIEL E IMELDA QUIEREN ENTRARLE

También en el evento fue entrevistado el ex alcalde Daniel Peña Treviño quien abiertamente manifestó que si su partido lo requiere, él está dispuesto a participar en la próxima contienda electoral. Dijo sentirse elogiado de que lo mencionen y de que consideren que como alcalde hizo un buen papel. Consideró que los próximos candidatos del PRI deben tener conexión con la ciudadanía, además de estructura y financiamiento. Y ojo, porque estos requisitos los cumple Daniel. De la misma forma Imelda Mangin Torre dijo estar dispuesta a participar en las próximas elecciones, sí es que su partido la considera. Manifestó que en estos tiempos difíciles para el tricolor ella sigue teniendo confianza en su partido y en recuperar el poder, y por lo tanto alza la mano.

CAMPAÑA DEL DIEZMO 2017

Bajo el lema “Fiel a Jesús, yo quiero ayudar con mi Diezmo 2017” inicia este primer domingo de diciembre la Campaña del Diezmo por parte de la Diócesis de Nuevo Laredo. Por lo tanto en las diversas iglesias católicas de la localidad se estará solicitando la cooperación de los feligreses en esta campaña, cuyos fondos a recaudar serán utilizados para la preparación de sacerdotes, apoyo para las parroquias más necesitadas, atención de los sacerdotes ancianos y/o enfermos, apoyo en actividades de evangelización y apoyo de comunidades religiosas. La petición es el aportar el equivalente a un día de salario al año, o lo que la generosidad de cada fiel le permita. Las aportaciones se podrán dar mediante los sobres que se entregarán en las misas del domingo 3 de diciembre en cada parroquia de la diócesis y durante el resto del mes, o en su caso en donativos en parroquia o en el mismo Obispado ubicado en Veracruz 2426, Colonia Madero.

LO ÚLTIMO

Definitivamente muy difícil la tiene México en el Mundial de Fútbol de Rusia 2018 para pasar a la siguiente ronda, teniendo como rivales a Alemania, Suecia y Corea. Lo más seguro es que en los dos primeros juegos quede eliminado... Ya está de nuevo en funcionamiento el Pollo Frito Fiesta, en la esquina de los Carranzas (Jesús y Venustiano), esto luego de unos días de permanecer cerrado por cuestiones fiscales que ya quedaron resueltas… Cuando la mujer está en sus 20’s es como un balón de Rugby. Tiene 30 hombres detrás de ella. Cuando está en sus 30’s es como uno de fútbol. Tiene 22 hombres detrás de ella. En sus 40’s es como un balón de básquetbol, 10 hombres la persiguen. En sus 50’s como una pelota de tenis. Se la mandas a otro ¡y este te la regresa! Y en sus 60’s como una de golf. ¡Tratas de mandarla lo más lejos posible!

Comentarios, chismes y mentadas de mami en almaniger@gmail.com