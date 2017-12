Premio Nacional a la Dra. Maki Ortiz

Por: Ángel A. Guerra El Día Viernes 01 de Diciembre del 2017 a las 20:07

La doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, recibió el Premio Nacional al Buen Gobierno Municipal 2017, en categoría de Reconocimiento Especial por la Implementación de Proyectos Innovadores Municipalistas, como un reconocimiento a la gestión sobresaliente realizada por su Gobierno en beneficio de la población y por el impulso de Iniciativas Innovadoras ante los Retos Actuales de los Municipios, adjudicado por la creación del Programa Apoyando tu Futuro, que aporta becas para hijos de personas que cumplen una sentencia judicial.

El Galardón le fue entregado por la Federación de Nacional de Municipios de México FENAMM-, a través de su Comité Técnico evaluador, que consideró además que las estrategias aplicadas por la alcaldesa MAKI ORTIZ en el desarrollo de su actividad al frente del Gobierno Municipal de Reynosa, son experiencias exitosas y aptas para ser aplicadas en otras ciudades, considerando también como un alto valor su liderazgo para la Coordinación efectiva de todo su equipo de trabajo.

Apoyando tu Futuro, acerca a los hijos de internos del Centro de Ejecución de Sanciones, a actividades deportivas, culturales y sociales para reconstruir un tejido social diferente al que pudieran estar acostumbrados y mediante un sistema de tarjetones sellados verifica el Gobierno Municipal que los becarios asistan a los eventos deportivos y culturales que les ofrecen una visión de la vida productiva y comprometida con la sociedad, por ello es un programa modelo para que otros gobiernos lo repliquen.

Recibir el Premio Nacional al Buen Gobierno 2017, destacando entre los más de 1,625 municipios mexicanos, es una distinción que revela el éxito del programa Apoyando tu Futuro, de la Administración Municipal 2016-2018, que preside la doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, quien asistió al evento protocolario de ceremonia de premiación y jornada municipalista 2017, llevada a cabo en el World Trade Center de la ciudad de México, los días 29 y 30 de noviembre, en el marco del XX Aniversario de la Federación Nacional de Municipios de México, presidida por el alcalde de Hermosillo, Sonora, MANUEL IGNACIO ACOSTA GUTIÉRREZ.

En otro evento del PRI:

“Vamos bien y con una participación ciudadana como ésta, estoy seguro que nos ira mejor”, afirmó ayer el presidente del Comité municipal del PRI en Reynosa, GUSTAVO RICO DE SARO, al poner en marcha el tercer Foro de Consulta Ciudadana y retomar en automático el liderazgo fronterizo del priismo reynosense, en cuya ceremonia afirmó que “El PRI no es un partido de altas y bajas, sino un partido de constantes y nuestra militancia no está condicionada a triunfos y o fracasos”.

Ante líderes políticos del PRI en los 10 municipios de la zona fronteriza y sus estructuras de operación, RICO DE SARO destacó que “la militancia del Partido Revolucionario Institucional es de convicciones políticas y de proyectos que garantizan el desarrollo y el bienestar de nuestra comunidad”.

Luego, contagiado por el entusiasmo de casi medio millar de líderes fronterizos que se concentraron en Reynosa para dar los primeros pasos rumbo a la contienda del 2018, el presidente del Comité municipal priista enfatizó al subrayar: “Que no se tomen estos eventos, ni los que vienen, como un regreso, ¡porque el PRI nunca se ha ido!”.

“Al contrario -añadió- todos los días hemos trabajado incansablemente desde la dirigencia estatal y municipal en renovar nuestro partido, nuestras estructuras y los esquemas de trabajo, lo que ha permitido recuperar la confianza de la gente”.

En su discurso de apertura de los trabajos del Tercer Foro de Consulta Ciudadana, el líder priista deseó que los temas a discutir sean de provecho y generen ideas que se transforman en propuestas, “para que cuando seamos gobierno se conviertan en políticas públicas. Por eso los invito a ser autocríticos, pero al mismo tiempo, propositivos”.

“Que el amor por nuestra tierra sea el motor que nos impulse y nos motive a participar en estos ejercicios de pluralidad, y que la experiencia de todos ustedes sirva para generar propuestas que habremos de llevar a los foros nacionales a celebrarse los próximos meses”, concluyó.

PASARELA FRONTERIZA

Por cierto, el Tercer Foro del PRI se convirtió en una pasarela fronteriza donde se ‘placearon’ no menos de 50 aspirantes a candidatos y candidatas priistas a las alcaldías y diputaciones federales, encabezados, naturalmente, por el ‘prospecto’ anfitrión, ERNESTO ‘Neto’ ROBINSON TERÁN, quien tuvo intercambio de impresiones con el presidente del Comité Directivo estatal, SERGIO GUAJARDO MALDONADO, quien llegó con una hora de retraso al evento, pues venía de Nuevo Laredo, donde acompañó en su Informe legislativo a la diputada federal YAHLEEL ABDALÁ, quien está más que ‘cincha’ para convertirse en fuerte candidata del PRI a la alcaldía neolaredense, en donde tiene cautiva la simpatía y el reconocimiento de tirios y troyanos.

¡Ah!, por cierto, de Matamoros se vino JAIME ALBERTO SEGUY CADENA, a quienes sus múltiples amigos candidatean para diputado federal por el III distrito, con cabecera en Río Bravo.

Lo que nos recuerda que el líder agropecuario diazordacense ANTONIO GARZA ACOSTA, puso ya su carpeta de trabajo partidista en manos de SERGIO GUAJARDO MALDONADO, a efecto de ser considerado como aspirante a candidato del PRI a diputado federal suplente por el III distrito, y como una propuesta estatal de la CNC que lidera en la entidad FLORENTINO ‘Tino’ SÁENZ, quien, por su parte, parece ir como precandidato a diputado federal por el VI distrito, con cabecera en Mante.

TOÑO GARZA ACOSTA es un aguerrido líder agropecuario que ha logrado ‘aterrizar’ importantes recursos de apoyo al campo y que, junto con EDGAR MELHEM SALINAS, han promovido obras y recursos para la familia rural tamaulipeca.

TOÑO es hijo de aquél famoso ex alcalde diazordacense que lideró la comarca ribereña en los tiempos del ex gobernador ENRIQUE CÁRDENAS GONZÁLEZ, y que impulsó la transformación de aquél pequeño pueblo ribereño, al grado de que a pesar de que Díaz Ordaz carece de un puente internacional, promovió la operación de un chalán para el cruce de las aguas del río Bravo, que todavía hoy funciona como el único medio de transporte internacional de su tipo a lo largo de los más de 3 mil 500 kilómetros de frontera que unen a México y estados Unidos.

También de Díaz Ordaz hizo viaje ex profeso la profesora MARGARITA PERALES, ex primera dama en la Administración municipal de su esposo, el ex alcalde JORGE LONGORIA, y que apenas en la elección anterior se quedó a unos milímetros de ser postulada como candidata a presidenta municipal.

Hoy, del brazo de su esposo JORGE, la bien posicionado profesora está incluida en la lista del PRI para la postulación municipal.

De allá mismo, por cierto, el ex alcalde SERVANDO LÓPEZ MORENO llegó al Foro del brazo de su radiante esposa, a efecto de participar en los trabajos y quedar inscrito como aspirante a candidato a la alcaldía de Miguel Alemán, centro geográfico y político de la zona ribereña.

En su Administración, SERVANDO logró hacer una magnífica Administración, y ayer que ingresó al salón especial del Foro priista, sus fans lo percibieron más joven que cuando fue presidente municipal de Miguel Alemán, de lo cual ya llovió.

Mientras que de Camargo, el ex alcalde JOSÉ ‘Pepe’ CORREA GUERRERO, vino avalado por una multitud de militantes priistas camarguenses, quienes entre vivas y porras lo ‘destaparon’ formalmente como su candidato para la alcaldía.

PEPE se dejó querer, pero las cámaras y las grabadoras dejaron constancia de su enorme popularidad, por lo que es un hecho que SERGIO GUAJARDO lo anotará en su lista de pendientes.

Otro que se vio muy asediado por el priismo fronterizo, fue el joven MANUEL ROGELIO GONZÁLEZ, seguro futuro presidente municipal de Nueva Ciudad Guerrero, quien estuvo acompañado un buen rato por el ex alcalde ABDÓN CANALES DÍAZ, un hábil operador priista que fungió como Secretario general adjunto del Comité Directivo estatal, en los tiempos de RICRDO GAMUNDI.

MANUEL ROGELIO GONZÁLEZ, sobrino de uno de los más queridos y recordados alcaldes de Nueva ciudad Guerrero, JOSÉ ELOY GONZÁLEZ, es hoy una promesa potencial de crecimiento social y desarrollo económico de Nueva ciudad Guerrero, gracias a que sus propuestas están encaminadas a potenciar el futuro turístico de esa localidad, con la explotación de la belleza natural de la presa internacional Falcón, al mismo tiempo que se propone potenciar la ganadería y la cacería cinegética, así como la pesca comercial y deportiva, pues es vaso lacustre ofrece un magnetismo natural para el turismo nacional y extranjero.

De otro lado, deje decirle que al ingresar a la sala del Foro, el presidente del CDE SERGIO GUAJARDO, se integró al presídium, justo a un lado de GUSTAVO RICO DE SARO y a un extremo de la Secretaria general, AÍDA ZULEMA FLORES PEÑA.

2 personalidades políticas del PRI con presencia y luz propia, RAMIRO RAMOS SALINAS y REYNALDO GARZA CANTU, así como la ex senadora AMIRA GÓMEZ TUEME, ocuparon sendos sitios en el foro, junto con el líder estatal cenecista TINO SÁENZ COBOS.

¡Ah!, otro que vimos por allí fue al profesor IGNACIO PEÑA ALEMÁN, ex alcalde de ciudad Mier y estrecho colaborador del ex secretario de Educación DIÓDORO GUERRA, en los tiempos del finadito EGIDIO TORRE CANTÚ.

Antes de que se me pase, deje decirle que la muy activa y estimada ex alcaldesa de Nuevo Laredo, MÓNICA GÁRCÍA VELÁZQUEZ, llegó al Foro acompañada de su esposo, el ex presidente del CDE del PRI y ex presidente del poder Legislativo apenas en la legislatura anterior.

Mano generosas que la detectaron entre los asistentes, la invitaron a ocupar un sitio a la altura de su nivel.

Y ella aceptó, por supuesto, con la sonrisa generosa que la ha caracterizado.

¡Ah!, hubo notorias ausencias.

Pero como todavía quedan muchos datos en el tintero, mañana le hablaré del tema.

En Matamoros, entre tanto, con la autorización del Cabildo y en apoyo a la economía familiar, la tesorería municipal, activó a partir de hoy el programa de condonación de recargos, en el pago del impuesto predial, el cual estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año.

Para ello, el tesorero municipal, ALFREDO GARZA GARCÍA, informó que las ventanillas de la dependencia estarán abiertas de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes.

La medida brinda facilidades a los contribuyentes para que regularicen su situación y al mismo tiempo permite al Ayuntamiento, contar con recursos para seguir invirtiendo en obras para mejorar la calidad de vida y bienestar social de los matamorenses.

Destacó que estos recursos, se seguirán canalizando a obras de infraestructura urbana, educación, salud, servicios públicos como la limpieza y el alumbrado, así como los programas de mantenimiento de calles, en acciones que impulsa el gobierno municipal que encabeza el presidente JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, para el bienestar de las familias matamorenses.

Agregó el funcionario que los contribuyentes no requieren de ningún trámite para que hagan efectivo dicho descuento. Al acudir a las cajas automáticamente se aplica la condonación de los recargos, en un cien por ciento, como lo aprobó el Cabildo en la sesión de este jueves 30 de noviembre.

Por el momento, dichas aportaciones, se recibirán únicamente en las ventanillas de la tesorería, en Palacio Municipal, y hasta el día 31 de este mes.

Vuelvo a Reynosa para compartirle que el Gobierno del Estado, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, lanzó la estrategia Atajos por las Niñas, Niños y Adolescentes, la cual contempla 11 acciones de articulación intergubernamental para coadyuvar en la atención integral de más de 1 millón 118 mil personas de 0 a 17 años de edad que habitan en la entidad, quienes representan 35 por ciento de la población estatal.

La estrategia involucra a autoridades y servidores públicos de los 3 órdenes de gobierno, será implementada por las delegaciones federales del Gobierno de la República, en coordinación con el Gobierno Estatal, para intervenir en la solución de problemáticas urgentes y contribuir al logro de metas.

El lanzamiento de la estrategia fue presidido en Reynosa por el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y el titular del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), RICARDO BUCIO MÚJICA, en compañía del representante de UNICEF en México, CHRISTIAN SKOOG y el delegado de la Secretaría de Gobernación en Tamaulipas, RABINDRANATH JUÁREZ MAYORQUÍN.

“La estrategia Atajos facilitará la articulación intergubernamental para que los servidores públicos de los 3 órdenes de gobierno intervengan coordinadamente en la solución de los problemas relacionados con la niñez y la juventud. Tener una visión amplia de la problemática que padece el mayor tesoro de Tamaulipas, es indispensable para brindarle soluciones”, expresó el gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA.

Asimismo, se llevó a cabo la firma del Acuerdo de Voluntades, un pacto de articulación y gestión de diversos sectores sociales y los 3 órdenes de gobierno, para establecer un compromiso de acción coordinada para avanzar en la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes a través de su atención integral.

A propósito de Nuevo Laredo, el presidente municipal ENRIQUE RIVAS, asistió como invitado de honor al informe de actividades legislativas y de gestión 2015-2017 de la diputada federal YAHLEEL ABDALA CARMONA, y la felicitó por su labor realizada en beneficio de Nuevo Laredo y las ciudades fronterizas que representa.

A su llegada al Centro Cívico, el alcalde fue recibido por ABDALA CARMONA, posteriormente al entrar al recinto dio inicio el evento protocolario de honores a la Bandera Nacional e Himno y presentación de invitados de honor.

RIVAS CUÉLLAR destacó el trabajo de la Diputada Federal y la calificó como una mujer talentosa y comprometida con su ciudad y sus representados.

“Yo le reconozco su trabajo, generosidad, disposición, capacidad de gestión, es una mujer talentosa y comprometida con Nuevo Laredo y Tamaulipas. Nosotros vamos a continuar haciendo equipo con la Diputada Federal, presentando proyectos como lo hemos venido haciendo. Estoy muy contento porque estamos acompañándola en este informe de actividades legislativas”, destacó el Presidente.

En la presentación virtual de su Informe, la Diputada Federal destacó el trabajo en conjunto que ha realizado con los alcaldes de la frontera, en que se ha logrado bajar recursos federales para ser aplicados en obras de remodelación, ampliación, infraestructura, por mencionar sólo algunos, en beneficio de sus representados.

Entre el trabajo realizado por ABDALA CARMONA y el gobierno municipal sobresale la entrega de 30 minisplit a escuelas de nivel básico.

Por asociación temática, el gobierno de Nuevo Laredo puso solución al drenaje pluvial en la explanada de la primaria ‘Venustiano Carranza’ matutina, e impermeabilización en módulos de aula y rehabilitación de bodega en la ‘Ignacio José Allende’ vespertina, son los beneficios que el programa municipal 'Mi Escuela Digna y Moderna', lleva a estos planteles de la colonia Victoria.

El presidente ENRIQUE RIVAS informó que la inversión que se aplicará en estos planteles, 162 y 163 beneficiados hasta el momento, es de 600 mil pesos, reiteró su compromiso con la educación, y dijo que esto, no es un gasto, sino una inversión para formar mejores ciudadanos.

"La educación no es un gasto, es una inversión y el camino que puede sacar adelante a naciones y pueblos completos. Quien le apuesta a la educación le apuesta a la modernidad, y este no es un tema con fecha de vencimiento.

La modernidad es un tema de aspiraciones, a dónde queremos llegar, ser una ciudad moderna, con principios, valores, educación, desarrollo económico, deporte, cultura, arte.

Eso es lo que queremos de Nuevo Laredo y por lo que trabajamos todos los días sin descanso, porque nos queda muy claro a quienes estamos en el gobierno, vale la pena servir", expresó el munícipe.

En otro tema, el Secretario de Desarrollo Rural, ARIEL LONGORIA GARCÍA hizo entrega de motobombas, molinos, herramientas agrícolas y paquetes de cabras, puercos y aves, a pequeños productores de sector social, como respuesta a las peticiones solicitadas a Atención Ciudadana del gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA y DIF Tamaulipas, que preside MARIANA GÓMEZ de GARCÍA CABEZA DE VACA.

LONGORIA GARCÍA destacó que los apoyos que recibieron los habitantes de Aldama, Bustamante, Güémez, Jiménez, Miquihuana, Padilla y Victoria se otorgaron con el propósito de mejorar su calidad de vida y sacar adelante a sus familias.

Reiteró que la Secretaría de Desarrollo Rural, está a sus órdenes y exhortó a los beneficiados acercarse a la Dirección de PYMES Rurales.

“En esta dirección ayudamos al productor a establecer una marca a su producto, a comercializarlo” indicó el funcionario estatal.

Por último, el Gobierno de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se fundieron en un simbólico abrazo de fraternidad, que hermana y fusiona a las dos instituciones en metas y propósitos, durante el cambio de poderes en el Alma Mater de los tamaulipecos.

“Participamos este día de un acto lleno de significado. Por una parte atestiguamos el final de un periodo de trabajo y resultados, y por otra, observamos el comienzo de una nueva etapa de esperanzas y de retos”, expresó el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, al pronunciar su mensaje durante el IV Informe Rectoral de ENRIQUE ETIENNE PÉREZ DEL RÍO y la Toma de Protesta de JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ, como Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) por el período 2018-2021

Destacó que ambas partes están vinculadas a la educación, un concepto que dijo, es esencial para el cambio en Tamaulipas: “Sin educación, y más aún, sin el papel de las Instituciones de Educación Superior para generar y difundir conocimiento, ningún proyecto de transformación de la sociedad sería viable”.

En la ceremonia realizada en el Teatro Juárez, el ejecutivo estatal refrendó el respeto absoluto de su Gobierno al pensamiento universitario: “al de la pluralidad y al de la crítica; al del debate respetuoso y el dinamismo de las ideas; al del encuentro de acuerdos y al de la tolerancia de las diferencias”.

Tras felicitar a ENRIQUE ETIENNE por su informe y los resultados alcanzados al frente de la UAT, y a JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ por asumir la Rectoría, subrayó: “Tengan ambos la certeza que la Universidad Autónoma de Tamaulipas cuenta y contará con el respaldo del gobierno estatal para impulsar los proyectos que contribuyen a la mejora y la modernización integral de todos los campus y de la vida universitaria”.

Enfatizó en la importancia de la educación para la transformación de Tamaulipas, y señaló que en la indispensable unión de esfuerzos que exigen la recuperación de nuestro estado como el lugar ideal para vivir, es fundamental el papel de instituciones como la UAT.

“Quienes servimos a Tamaulipas desde el gobierno del cambio, refrendamos a la comunidad universitaria nuestro pleno y respetuoso respaldo. Una Universidad más fuerte, hará una sociedad más fuerte”, concluyó.

Por su parte, y antes de presentar su informe, ENRIQUE ETIENNE impuso al Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA el fistol con el que lo nombró Universitario Distinguido.

Señaló que el informe lo rinde apegado a los estatutos de la UAT y a las políticas de transparencia y rendición de cuentas que su administración impulsó desde los primeros días de su rectorado.

“Y lo hago, también, con el placer de compartir los logros, avances, experiencias y sueños que juntos construimos. Esos proyectos por los que apostamos hace cuatro años y que hoy son una realidad”.

Dijo que a los universitarios los une una larga tradición de trabajo y respeto con el Gobierno del Estado en programas y beneficios para la sociedad en general, como es la reciente participación en la Agenda para el Desarrollo Municipal de Tamaulipas.

En ese sentido, agradeció al Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA su respaldo y confianza: “A nombre de la UAT reciba usted un amplio reconocimiento por su interés y respeto a la vida institucional de la universidad. A título personal, reciba mi gratitud por este año de trabajo armónico y cercano a la administración estatal”.

También resaltó la vocación solidaria de los universitarios al contribuir con la noble labor en pro de los tamaulipecos que impulsa la señora MARIANA GÓMEZ de GARCÍA CABEZA DE VACA a través del Sistema DIF Tamaulipas.

Posteriormente, JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ rindió la protesta ante la Junta Permanente de la Asamblea Universitaria, como Rector para el período 2018-2021, y que entrará en funciones a partir del primer día laborable de enero del 2018.

“El día de hoy asumo la mayor responsabilidad y compromiso de mi vida profesional, la de ser Rector de esta mi Alma Mater, de la que he formado parte más de la mitad de mi vida”.

“Nos toca así consolidar todos los esfuerzos realizados por generaciones de universitarios que han forjado la historia de esta casa de estudios. Y en especial, agradezco y reconozco al Rector ENRIQUE ETIENNE por sus acciones a lo largo de los últimos cuatro años para engrandecer y proyectar la Universidad hacia un entorno de unidad y calidad”, acotó.

Dijo que inicia su gestión con pasos firmes para enfrentar los retos de la sociedad actual, atentos a las tendencias nacionales e internacionales, haciendo sinergias con el Plan Estatal de Desarrollo que impulsa el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.

Hizo un puntual compromiso de trabajar y encabezar los esfuerzos de todos los universitarios, asumiendo los retos de la pertinencia, la cobertura y la calidad del quehacer universitario.

“Soy orgullosamente egresado UAT, mi compromiso y voluntad son inquebrantables, y sé que para hacer las cosas bien hay que creer en ellas, y yo creo en la Universidad Autónoma de Tamaulipas”, concluyó.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.