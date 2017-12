Deberá tener Tamaulipas sus propias policías Estatal y de Proximidad en dos años

Para el reclutamiento y capacitación de los integrantes de las policías estatales, los gobernadores dispondrán del recurso suficiente, informó el diputado federal Edgar Melhem

Por: Primitivo López/Nuevo Laredo El Día Viernes 01 de Diciembre del 2017 a las 19:12

Con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior deberá tener Tamaulipas sus propias policías Estatal y de Proximidad en dos años, indicó el diputado federal Edgar Melhem Salinas

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, Tamaulipas y el resto de los estados asumen el papel de Mando Único para reclutar, capacitar y formar en plazo de dos años tanto su propia Policía Estatal como la de Proximidad, para que apoye a los municipios en la actuación de los delitos del fuero común, indicó el diputado federal Edgar Melhem Salinas.



Lo anterior al asistir al Informe legislativo de su colega neolaredense Yahleel Abdala Carmona, donde señaló que la nueva Ley de Seguridad Interior se aprobó, tanto en Comisiones como en el Pleno, con una votación de 248 votos a favor, 115 en contra y 48 abstenciones.



El legislador expresó que para el reclutamiento y capacitación de los integrantes de las policías estatales, los gobernadores dispondrán del recurso suficiente, asimismo recordó que en el caso de Tamaulipas desde el año 2010 elementos del Ejército y Marina están participado en tareas de seguridad.



Citó que la nueva Ley de Seguridad Interna faculta al presidente de la República a ordenar la actuación de los militares en un territorio y el tiempo determinado cuando las autoridades de seguridad pública sean rebasadas.



Precisó que en aquellos casos en que las amenazas a la seguridad interior representen un grave peligro a la integridad de las personas o al funcionamiento de las instituciones, el presidente podrá ordenar acciones inmediatas a las fuerzas federales y las Fuerzas Armadas.



Manifestó que su estancia no podrá rebasar un año de duración, aunque se puede prorrogar su estadía, asimismo reconoció que a la fecha no se sabe cuántos soldados o marinos están en territorio tamaulipeco.



Melhem Salinas aseguró que con la nueva Ley se descarta una “militarización” del país y, por el contrario, los soldados y marinos deberán regresar a sus cuarteles, en otras palabras, se regula la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.



Hay que recordar que la legisladora tamaulipeca Mercedes del Carmen Guillén (PRI), argumentó en la Cámara Baja que “se militarizaría el país mediante la aplicación del artículo 29 constitucional, lo que esta ley no hace de manera alguna. Esta ley no militariza al país, ya que no limita ni mucho menos tolera la violación de los derechos humanos y sus garantías’”.



Detalló que toda intervención de fuerzas federales y armadas estará sujeta a una temporalidad específica que no excederá un año y únicamente podrá modificarse o prorrogarse por acuerdo del presidente de la República, si subsisten las amenazas a la seguridad interior.



Por su parte Carlos Sarabia Camacho, capitán retirado del Ejército Mexicano y diputado federal integrante de la Comisión de Defensa Nacional en San Lázaro, envió un mensaje a México y a las Fuerzas Armada por el gran trabajo que realizan y por velar por la seguridad.



Dijo que la Ley no modifica lo establecido en el Artículo 89 fracción sexta de la Constitución, que faculta al presidente de la República a disponer de todas las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad interna del país.



Un tema que provocó opiniones en contra fue si habría represión por parte de Ejército a las protestas sociales, al considerarlas como una amenaza a la seguridad interior, sin embargo, en este nuevo documento se incluyó, de manera expresa, la prohibición a que la Ley de Seguridad Interior fuera utilizada en manifestaciones sociales o políticas no violentas.