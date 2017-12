Seguramente no habrá un cuarto partido

Por: Daniel Romero El Día Viernes 01 de Diciembre del 2017 a las 18:53

Termina una era en la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Se va ENRIQUE ETIENNE PÉREZ DEL RÍO y llega en medio de grandes expectativas JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ.

El Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, hizo acto de presencia en la toma de protesta del nuevo Rector, manifestando que se inicia una nueva etapa de esperanzas y retos.

Por su parte el Rector Suárez, afirmó que inicia una gestión con pasos firmes, y con la meta en hacer de la Universidad una institución fuerte y que siga posicionándose en el ámbito nacional.

UN MUY sincero agradecimiento a todos aquellas amigos y amigas que se dieron su tiempo en enviar felicitaciones a un servidor con motivo de su cumpleaños el pasado jueves.

De verdad súper agradecidos.

Esos detalles que tuvieron VERÓNICA SERNA GALLARDO, JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDÚA, EDGARDO MELHEM SALINAS, LUIS CARLOS HOLT, ALBERTO GUERRA SALAZAR y RAÚL GARCÍA VIVIVAN, los voy a conservar en mi mente por un buen tiempo.

Los pre-cumpleaños fueron con muchos amigos en “El Callejón”, y en el mismo lugar celebramos con la familia el mero día.

EJEMPLO a nivel nacional el Programa de Becas que implementó la administración municipal de Suelo Reynosense que preside MAKI ORTIZ DOMINGUEZ.

Destacándose el triplicado los estímulos educativos e incluso llevados a los hijos de reos, es ahí donde se logra el galardón.

Es por ello que la Alcaldesa, recibió el pasado jueves un merecido reconocimiento por parte de la Federación Nacional de Municipios de México.

Sobre ello manifestó: “Mucho ha gustado el programa con respecto a becas a niños de padres recluidos en los penales, por ello, existen ciudades de otros estados e incluso países, que desean aplicar el proyecto, pues consideran de esta manera, pueden apoyar a reducir los índices de inseguridad”.

Comentando que el único requisito que piden a los beneficiados de beca para hijos de reos, es que participen en eventos culturales, deportivos como lo efectúan también quiénes tienen el estímulo por promedio, discapacidad entre otros.

Por cierto el cabildo aprobó el Presupuesto de Egresos que se va ejercer durante el 2018 y que es por un monto de 1,908 Millones de Pesos.

La Doctora Ortiz puso especial énfasis en los rubros de Educación, Obra Pública, Servicios Primarios y Salud.

UN FESTEJO en grande prepara la administración municipal de Suelo Riobravense que preside JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDÚA, con motivo de la Emancipación.

No habrá pichicaterías y la ciudadanía podrá disfrutar de lo mejor de la comida mexicana, y todo completamente gratis, además de una serie de espectáculos tanto para los adultos como para los niños.

Será un domingo netamente familiar que Juan Diego va a compartir de la mejor manera.

POR SUPUESTO que se aplaude esa acción que ha emprendido el Gobierno Estatal a través del “Rambo Tamaulipeco” ARTURO SOTO ALEMÁN, en contra de los lotes de venta de autos.

Todo debidamente coordinado con autoridades de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

Y como el miedo no anda en burro desde Matamoros hasta Nuevo Laredo, se comenzaron a esfumar los vendedores de estos autos a todas luces ilegales.

ASISTIÓ como invitado de honor el Presidente Municipal de Suelo Neolaredense ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, al Informe Legislativo de la diputada federal YAHLEEL ABDALA CARMONA.

El Alcalde la felicitó por su labor realizada en beneficio de Nuevo Laredo y las ciudades fronterizas que representa.

Enfatizo el Presidente Municipal: “Yo le reconozco su trabajo, generosidad, disposición, capacidad de gestión, es una mujer talentosa y comprometida con Nuevo Laredo y Tamaulipas. Nosotros vamos a continuar haciendo equipo con la Diputada Federal, presentando proyectos como lo hemos venido haciendo. Estoy muy contento porque estamos acompañándola en este informe de actividades legislativas”.

Enrique visitó dos planteles educativos, entregando beneficios y apoyos dentro del programa “Mi Escuela Digna y Moderna”.

Se solucionó el problema de drenaje pluvial en la primaria “Venustiano Carranza”, y se impermeabilizaron los módulos de aula y rehabilitación de bodega en la “Ignacio Allende”, esto en la colonia “Victoria”, con una inversión de 600 Mil Pesos.

Volvió a dejar de manifiesto su compromiso con la educación, y destacando que ello no representa un gasto, sino una inversión para formar mejores ciudadanos.

PARA todas aquellas personas que aman y quieren el fútbol y que por años y años han deseado ver a la selección de México en un cuarto partido en un Mundial, soy de la idea de que se volverán a quedar con las ganas.

Y es que al tricolor le tocó el “Grupo F”, seguramente porque esta feo el asunto, porque va a tener como rivales nada más y nada menos que a la poderosa Alemania, y a los difíciles cuadros de Suecia y Corea del Sur.

Además abrir el primero juego contra los “Teutones”, está pero bien cabrón.

PERO NO estuvo cabrón para MIGUEL ÁNGEL RIQUELME, que la mañana de este viernes rindió protesta como Gobernador de Coahuila ante la presencia del funcionario federal ALFOSO NAVARRATE PRIDA, que representó al Presidente de México ENRIQUE PEÑA NIETO.

Riquelme estará en el poder hasta el 2023, y dentro de sus primeras promesas está la de reestructurar la deuda que asciende a 36 Mil Millones de Pesos, gracias a los simpáticos hermanos MOREIRA, que gobernaron durante 12 años.

Adelantó que su prioridad será la rendición de cuentas y transparencia.

No sin antes destacar que iniciará una reingeniería administrativa con la que reducirían el número de dependencias estatales, aunque no dijo cuáles ni cuántas y aseguró que privilegiará la austeridad e impulsar una mejora regulatoria, además de no crear nuevos impuestos.

Así empiezan todos los gobernantes, muy entusiastas y prometedores.

OTRO Miguel Ángel, pero este de apellidos CHÁVEZ GARCÍA, tomó protesta como Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas.

El Instituto Nacional Electoral no le perdonó a ALFONSO GUADALUPE TORRES CARRILLO, sus nexos con el Partido Acción Nacional y revocó el nombramiento que como tal se le había expedido, hará cosa de unos días.

Ni modo.

SIGUIENDO con asuntos deportivos, todo parece indicar que la gran final de la Liga Mexicana de Fútbol será entre los “Tigres” de San Nicolás de los Garza y los “Rayados” de Guadalupe.

Y es que ambos equipos dieron cuenta en el partido de ida de las “Águilas” de Televisa y del Morelia.

Sin lugar a dudas que el municipio de Monterrey se frota las manos de gusto ya que a partir de este fin de semana comienzan a llegar muchos foráneos para seguir de cerca las incidencias de los partidos de vuelta u que van a dejar una gran derrama económica.

El sábado juega el cuadro felino contra al “América” y un día después los “Rayados” reciben a los de Michoacán.

De ganar los visitantes sería una monumental sorpresa, pero está bien cabrón que lo puedan hacer, partiendo que los cuadros de Nuevo León, andad bien calientitos y son poderosos.

Y las “Águilas” no saben meter gol.

CUMPLIERON años el jueves la regidora de Suelo Riobravense MARÍA DEL REFUGIO MENDOZA BENITZ, “Cuquis” para sus muy amigos; y el político de Suelo Matamorense MARCO ANTONIO BERNAL.

Y el sábado le arrancan una hoja más al calendario el ex-Alcalde de Suelo Riobravense MOISÉS MELHEM “Musy” KURI y la destacada periodista MARTHA RUBIO.

Para ellas y ellos un monumental abrazo y que vengan muchos más.

TERMINAMOS PERO VOLVEREMOS…D…M…

Correos electrónicos:barre283@hotmail.com y barre283@yahoo.com