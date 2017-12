Quiere gobernador erradicar violencia contra menores en Tamaulipas

Por lo que puso en marcha el programa “Atajos por las Niñas, Niños y Adolescentes de Tamaulipas”, que integra acciones de atención y protección para más de un millón de menores de entre cero y 17 años

Viernes 01 de Diciembre del 2017

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, puso en marcha el programa “Atajos por las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tamaulipas”

Reynosa, Tamaulipas.- El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, puso en marcha el programa “Atajos por las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tamaulipas”, que tiene como propósito erradicar todas las formas de violencia contra los menores.



Con ello, dijo, el Gobierno Estatal refrenda su compromiso para proteger a la niñez y a la juventud, ofreciéndoles nuevos caminos de seguridad, salud y educación que les llevan a construir en libertad y equidad sus propios destinos.



Puntualizó que esta estrategia integra acciones de atención y protección para más de un millón de menores de entre cero y 17 años, quienes representan el 32 por ciento de la población estatal.



"Nunca más un Tamaulipas con gobernantes omisos a sus responsabilidades, con la realidad de su pueblo", aseveró.



Dijo que estos atajos facilitarán la comunicación Intergubernamental para que los servidores de los tres Órdenes de Gobierno intervengan coordinadamente en la solución de los problemas con relación a la niñez y la juventud.



"Esta estrategia es tan completa que lo mismo busca disminuir la mortalidad infantil, que prevenir el embarazo en niñas y adolescentes, evitar la deserción escolar, el sobrepeso y obesidad", destacó.



El gobernador dijo que se busca tener una visión amplia de la problemática que padece el mayor tesoro de Tamaulipas y buscarle soluciones.



En la ceremonia de lanzamiento del programa también fue instalada la Comisión respectiva, que se encargará de dar seguimiento a los objetivos para erradicar todo tipo de violencia contra niños y adolescentes.



"Tendrá como tarea el coadyuvar para erradicar a toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes, así como tomar medidas para reparación de daños", señaló.



Comentó que entre las tareas de la Comisión está elaborar el plan de acción estatal en materia de prevención, erradicación de la violencia de los menores.



“Hoy también firmamos lo que hemos llamado el acuerdo de voluntades que constituye un pacto de gestión de los tres órdenes de Gobierno, para garantizar los derechos de niños y adolescentes a través de una atención integral”, refirió.



Finalmente dijo que ya no habrá en Tamaulipas peticiones de paciencia, ni intentos para posponer acciones y resultados para beneficio del mayor tesoro de nuestro Estado.



"Porque no solo representan el futuro, sino que son el presente de Tamaulipas y queremos que no se convierta en un catálogo de buenas voluntades sino hacer realidad las acciones que emprenderán los tres Órdenes de Gobierno”.

De ahí que solicitó al Gobierno Federal su apoyo para destinar recursos para estos programas.



"Yo le pediría al Gobierno de la República que nos apoyara, por cada peso que ustedes pongan nosotros ponemos otro, de tal suerte que estaremos uniendo esfuerzos, voluntades, pero a la vez recursos para implementar estos programas que al final del día el más beneficiado será nuestro tesoro", agregó.



En el evento estuvieron presentes el representante de Unicef, Christian Skoog, así como Ricardo Bucio Mújica, secretario Ejecutivo del sistema nacional de protección integral a niñas, niños y adolescentes (SIPINNA).







