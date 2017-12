Se manifiestan antorchistas de Ciudad Victoria en Torre Bicentenario

Para exigir que les entreguen las despensas por parte de Bienestar Social, ya que es un programa ajeno a cualquier partido y al cual tienen derecho por ser gente trabajadora

Por: HT Agencia El Día Viernes 01 de Diciembre del 2017 a las 12:30

Integrantes del Movimiento Antorchista Tamaulipas se manifestaron en la Torre Bicentenario para exponer que Bienestar Social incumple con los acuerdos

Autor: Everardo Eguia

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Integrantes del Movimiento Antorchista Tamaulipas se manifestaron en la Torre Bicentenario para exponer que Bienestar Social incumple con los acuerdos, pues no les ha entregado despensas en algunas colonias de Ciudad Victoria.



El líder en la manifestación expresó que esta se realiza por el derecho que les da la libre expresión y para exigir que los apoyos de Gobierno les sean entregados, ya que como se anuncia a través de la televisión son ajenos a cualquier partido político, "por eso lo estamos demandando".

"Aquí no estamos pidiendo que nos den porque somos antorchistas, sino que nos den porque necesitamos", expresó.



Cabe mencionar que en el lugar de la manifestación se encuentran las oficinas de la Secretaría de Bienestar Social (Sebien); ahí los antorchistas puntualizaron que ellos cumplen al trabajar diariamente por lo que piden que ellos también cumplan con la entrega de los beneficios destinados a las familias vulnerables, pues es un derecho que tienen.

"No pedimos nada que no esté dentro del programa, nada que no sea algo correcto. Y si el programa ha tenido normas, las hemos cumplido", finalizó.

