Suspenden excavaciones para paso a desnivel en Madero por ductos

Por: Carlos Juárez/Ciudad Madero El Día Jueves 30 de Noviembre del 2017 a las 19:30

Ciudad Madero, Tamaulipas.- La posible presencia de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) mantiene suspendidas las excavaciones, y obligaría a realizar modificaciones técnicas al proyecto del paso a desnivel de la Avenida Tamaulipas en Ciudad Madero.



El alcalde, Andrés Zorrilla Moreno, aseveró que la petrolera mexicana no informó sobre la presencia de tubería que lleva hidrocarburos a Nuevo León.



Dijo que si bien los trabajos no están detenidos, las excavaciones fueron suspendidas para evitar daños a las instalaciones subterráneas que pudieran poner en peligro a la población.



"Se está coordinando un análisis con Petróleos Mexicanos y con Protección Civil de la administración municipal, ese es nuestro trabajo. Si se detectara algún tipo de riesgo tenemos que tomar acciones que prevengan que no se vaya a hacer una perforación inadecuada", indicó.



"Sin embargo es muy probable que estas líneas estén ociosas, sin embargo tenemos que verificar pero que Pemex las tengas desgacificadas y que no represente ningún riesgo para continuar con esta obra, que representa un costo de 200 millones de pesos para Ciudad Madero", señaló.



"Hay que hacerla con gran responsabilidad no andar a las carreras y entonces brincarse alguna situación que pudiera exponer a la ciudadanía", dijo.



Y aclaró, "no estaban en el proyecto ejecutivo pero esto puede suceder en cualquier momento en cualquier excavación que se haga en una ciudad petrolera. Petróleos Mexicanos jamás nos generó información para suponer que había líneas ahí, pero la solución no tengan duda que se va a dar".



"En el caso de que hubiera esas líneas se tendrá que hacer alguna modificación técnica del proyecto. Se va concretar pero tomando consideraciones que prevengan a la ciudadanía ese es nuestro trabajo", comentó.



De existir, los ductos de Pemex serían los que atraviesan sobre la Avenida Tamaulipas, "justamente hacen esos cruces ahí, todavía hay algunas jorobas en esa zona donde pasan poliductos que van a Nuevo León en donde se movilizaban combustibles".



"Hay que analizar con Pemex que es lo que presuntamente tengan esas líneas y que no representen un riesgo".



Para finalizar, Zorrilla Moreno, declaró, "por el momento están en observación no tanto los trabajos, la perforación, pero no tanto los trabajos hay armado, hay mucho trabajo relacionado con la obra que se tiene que seguir haciendo, el tema de la perforación está en observación hasta que o se tenga un análisis real de lo que está sucediendo ahí".