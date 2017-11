Los traidores del PRI

Por: Juan R de la Sota El Día Jueves 30 de Noviembre del 2017 a las 15:55

Al partido Revolucionario Institucional (PRI), lo traicionaron y golpearon, por eso perdió la Gubernatura del Estado, así como varias diputaciones locales y Presidencias Municipales en las pasadas elecciones constitucionales.

Isidro Ruiz Sandoval, segundo regidor del Cabildo del Municipio de Victoria, fue claro y contundente al culpar a los dirigentes de los comités seccionales de la sorpresiva derrota sufrida por el ex candidato a la gubernatura Baltazar Hinojosa Ochoa, de la mayoría de los ex candidatos a legisladores del Congreso del Estado y de un considerable número de ex aspirantes a las alcaldías.

Hubo muchas traiciones y golpes bajos por parte de priistas, “pero se detectó a la gente que nos traicionó”, por lo que el PRI, desde las dirigencias municipales, debe renovar los cuadros, sobre todo las dirigencias de los comités seccionales que es donde está la base del voto duro del PRI.

“Nos traicionaron los dirigentes de los comités seccionales, es donde el partido maneja el voto duro, es donde tiene su base, ahí encontramos muchas fallas”.

Por ello, los Comités Directivos Municipales del PRI, deben cambiar esos cuadros, para poder salir adelante en próximas elecciones que se realicen en Tamaulipas, dijo Ruiz Sandoval, ex aspirante a la Presidencia Municipal de Victoria, ex dirigente municipal del PRI y ex funcionario estatal.

Esos errores se habrán de corregir, en el caso de Victoria, a través del comité municipal del partido tricolor que encabeza Ambrosio Ramírez Picasso, quien está efectuando un buen trabajo, aseguró.

Sobre los priistas que se sirvieron durante muchos años del PRI y lo abandonaron para militar en otro partido, como es el caso de los ex diputados, Felipe Garza Narváez, Eduardo Hernández Chavarría, Erasmo González Robledo, Fernando Azcárraga López, Eduardo Gattás Báez, Américo Villarreal Anaya, entre otros.

De estos traidores, desleales y mal agradecidos con el PRI, opinó que se equivocaron y que cada quien piensa y toma la determinación que cree es la mejor. Allá ellos son determinaciones muy respetables.

No consideró necesario que el PRI encabece las inconformidades ciudadanas, tomando las calles y protestando por los constantes aumentos de las gasolinas, productos de la canasta básica y servicios públicos, al señalar que al estar el PRI en el poder, no requieren de estas medidas, pues los gobiernos priistas siempre les abren las puertas de sus oficinas para resolver sus planteamientos y necesidades.

Cuando un partido está en el poder, no es la misma mecánica y estrategia la que se tienen que seguir, cuando se toma una bandera se va directamente a las instancias legislativas y de gobierno, “ya que como somos los mismos nos abren las puertas de las oficinas y nos escuchan, se hacen los planteamientos y no hay necesidad de tomar las oficinas y la calle”.

Obviamente que quienes son oposición batallan un poco más, porque son oposición y solamente se hacen escuchar mediante protestas y tomando la calle, pero el partido no tiene necesidad de eso porque está en el poder, expresó el representante popular, con más de 40 o 45 años de militancia en el PRI.

Dejó claro que no ha renegado del PRI, está contento y agradecido con lo que le ha dado y advirtió ya no aspira a la Alcaldía de Victoria, pues considera que los tiempos ya se pasaron, “pero aquí andamos, a Victoria se le sirve desde cualquier trinchera y estamos ahorita como regidores y me siento muy a gusto sirviendo a victoria”.

Al no tener el PRI el apoyo del poder, expresó que este partido tiene una militancia muy leal y lo que tiene que hacer es buscar esa militancia, para saber cuántos tiene y de cuántos tiene el apoyo, con el fin de hacer un trabajo entre todos. Cuando hay dinero se facilitan mucho las cosas, ahora es cuestión de redoblar el trabajo, dedicar mayor tiempo y dentro de sus posibilidades apoyar con recursos económicos.

El panorama ha cambiado, pero el partido se adapta a los tiempos actuales y cada vez que hay una elección trata de reinventar para poder salir adelante, en este caso como van sucediendo las cosas se ha ido paulatinamente mejorando, sobretodo en el reacomodo que hay de los cuadros nacionales y estatales, por lo que se considera que no se tiene ningún problema para la próxima elección federal.

Sobre el precandidato presidencial priista, comentó que cuando el PRI necesita de la ciudadanía y encuentra un elemento bueno, como es el caso José Antonio Meade Kuribreña, echa mano de él, no porque le falten cuadros, sino porque considera que en este momento es el idóneo y que con él se va a triunfar.

Reconoció que el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, está haciendo muy bien su trabajo. El líder estatal del PRI, Sergio Guajardo Maldonado, deberá hacer lo propio, para poder sacar adelante la tarea que les corresponde. Se tiene que hacer un trabajo muy arduo para poder recuperar el poder en Tamaulipas, afirmó.

El dato: Los dirigentes de los comités seccionales, no son los únicos responsables de la derrota del Revolucionario Institucional, sino también es culpa de la mala selección de candidatos, las imposiciones o dedazo, el no reconocer el trabajo, esfuerzo y lealtad de muchos militantes que han dedicado parte de su vida al PRI.

De la falta de apoyo por parte de sus ex gobernantes, de los acuerdos por debajo la mesa, de la ausencia de trabajo a favor de la gente por parte de quienes los representaron en los puestos de elección popular y como funcionarios, de la corrupción practicada por ex servidores públicos y los malos gobiernos, lo cual generó molestia y repudio entre los electores y que los orillaron a votar por otra opción política.

El fracaso del PRI en la pasada elección, es culpa de los altos mandos priistas estatales y nacionales, no quieran cargar al perro más flaco las pulgas.

Correo:jrdelasota@hotmail.com