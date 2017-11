Desconocen en Matamoros sobre operativos contra autos "chocolate"

El jefe de la Oficina Fiscal del Estado en Matamoros, Mario Tomás Reyes Silva, dijo que conoce en base a declaraciones hechas por la Secretaría de Finanzas que está actuando contra quienes se dedican a vender autos ilegales

Por: Ángel Arias/Matamoros El Día Jueves 30 de Noviembre del 2017 a las 15:49

Matamoros, Tamaulipas.- El jefe de la Oficina Fiscal del Estado en Matamoros, Mario Tomás Reyes Silva, aseguró que a ellos no les compete los operativos en contra de los autos “chocolates”, pero destacó que si se vienen realizando en algunos municipios.



Señaló que se tiene conocimiento en base a las declaraciones que se han hecho por parte de la Secretaría de Finanzas, que se está actuando en una primera etapa en contra de quienes se dedican a la venta de autos ilegales en Tamaulipas.



Explicó que de lo que se tiene conocimiento es que a la población se le respetará, considerando que el gobernador sabe de la situación económica por la que están pasando los ciudadanos en general.



Puntualizó que se desconoce por completo si se van a realizar operativos o no, considerando que no le compete a esta dependencia estatal, de los mismos se encarga la Secretaría de Finanzas en conjunto con las autoridades federales.