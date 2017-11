“El PRI eligió bien”, Senador Lozano

Por: Ana Luisa García El Día Miercoles 29 de Noviembre del 2017

1.- Si alguna vez pensamos en que serían los partidos de oposición al PRI (por excelencia), PAN, PRD y finalmente MORENA, los que recuperarían la esencia democrática de las instituciones, implícitas en el papel para llevarlas a la práctica, en vísperas del 2018 los participantes en las elecciones federales se ven muy lejos de una agenda democrática.

El gerente general de MORENA, López Obrador ha ejercido el “dedazo” para incorporar a elementos que provienen de la mafia del poder, caso específico colaboradores del ex mandatario poblano Mario Marín, más recordado como “El Gober Precioso”. Muy bien elegidos en lo que se refiere a la presencia que tienen por haber estado al frente de la política social de Puebla. Eso por citar un ejemplo, al que había que agregar su propia auto postulación luego de una intensa campaña con spots de tiempo oficial que se “agandalló” con el pretexto de ser presidente de ese partido.

Si volteamos para el PAN y PRD principales conductores del Frente Ciudadano por México, hasta ahora Ricardo Anaya no ha dado muestras de querer un procedimiento transparente y democrático para la elección del candidato que abanderarán las fuerzas coaligadas bajo ese membrete del que también forma parte el PMC.

Alejandra Barrales, dirigente del PRD tampoco ha mostrado sus cartas a los militantes en la elección de candidatos y todos apuntan a que ella se propondrá como abanderada para Jefe de Gobierno de la Cd. de México.

Los tres PAN, PRD y MORENA son más de lo mismo. Representan las ambiciones de poder y de $$$, que tanto han criticado al PRI, la realidad es que son más de lo mismo.

En cuanto a corrupción, honestos, honestos no son, la señora Barrales con sus propiedades millonarias que no cuadran; Anaya peor tantito con un patrimonio injustificable que no tiene lógica con sus ingresos, amén de su ritmo de vida y la de su familia en el extranjero. Mientras que López Obrador se transporta en un Tsuro, viven en modesto departamento pero sus hijos se dan la gran vida, además de sus trajes de firma “Julio”, relojes de lujo y sobre todo no ha explicado ¿De qué ha vivido los últimos 10 años?

La cuestión es que en el 2018 los mexicanos están muy lejos de tener una oferta política electoral salida de la democracia y está en suspenso la transparencia en el tema de bienes patrimoniales.

2.- En otro tema le comento el twitazo del senador Javier Lozano, en el que apuntó: “El PRI eligió a su candidato de manera correcta porque José Antonio Meade es un político respetable”. También adelantó que panistas rebeldes podrían votar por Meade.

Sin duda, “la cuña para que apriete tienen que ser del mismo palo”. Lozano forma parte del círculo del llamado “Senadores Rebeldes” fueron menospreciados por Anaya, quien cometió un gran error al creer que como jefe del partido los legisladores eran sus súbditos.

Aún con sus raíces en el “calderonismo”, no hay nada que no se pueda arreglar con una candidatura a gobernador o una posición importante en el partido, a donde incluso bloqueó a Lozano quien ostentó la Coordinación de Cultura a la que finalmente renunció en la segunda semana del presente noviembre.

La declaración de Lozano es una invitación a que Ricardo Anaya enderece su camino por la ruta democrática y transparente, y quizá sea otra la historia que se escriba en 2018. Porque todavía hay panistas que están observando y esperan una reconsideración del ex joven maravilla.

Por lo pronto no se sabe de ningún movimiento en lo que queda del Frente, donde se oyeron recio las acusaciones de corrupción y autoritarismo contra Anaya.

Alguien dijo. “No le aceptamos a López Obrador sus imposiciones, por qué se lo vamos a tolerar a Anaya.”

3.- Cambiando de frecuencia, “Muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán los primeros”, dijo Jesús a sus Discípulos. Y en esas andan el “Bronco” y Margarita, el primero con un 56.6 % (490,729) de firmas, mientras que la segunda lleva un 29.9 % con 259,015 apoyos a su candidatura independiente.

Al gobernador de Nuevo León lo acusan en redes de comprar en 100 pesos cada firma y supuestamente estas mayoritariamente provienen de un solo estado, el que mal gobierna a decir de muchos, pero ahí debe tener a sus empleados, perdón a sus operadores haciendo la promoción.

La cuestión es que hay porcentajes que deben cubrirse y son proporcionales a la lista nominal y en el 50 por ciento de las entidades. Si el Bronco o cualquiera de los independientes reúnen la suma de los 864 mil votos, concentrados en el 48 o el 49 por ciento de los estados del país y la ciudad de México, no obtendrá el registro.

Por su parte Margarita Zavala lleva un buen ritmo, en 45 días de los 120 que tiene de plazo, ha logrado 29.9 % que son 259,015, su rezago es de 5 días aproximadamente, pero el avance se ha ido desdoblando conforme progresa el calendario y tendrá que ir acelerando el paso al incorporarse más promotores.

Desde luego habrá que ver si a los Calderón les interesa seguir adelante luego del destape de José Antonio Meade, o una vez que éste quede registrado allá por febrero, Margarita renunciará a participar. De hacerlo así, no va desaprovechar lo realizado, seguramente tendrá algún pronunciamiento a favor de quien fuera Secretario de Hacienda y Secretario de Energía en el gobierno de su esposo.

De tal manera que aún falta mucho por escribir en esta interesante historia de los comicios presidenciales de 2018.

4.- Definitivamente en Reynosa el Gobierno del Estado y el DIF Tamaulipas vienen realizando un gran trabajo de asistencia social, con acciones que vienen a satisfacer carencias en una zona donde el crecimiento acelerado de la población le ha ganado la carrera a los servicios institucionales. Las inversiones estatales que se han dispuesto para esta ciudad fronteriza han tenido el reconocimiento de la alcaldesa Maky Ortiz al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

No es un secreto el distanciamiento político entre ambos panistas, por lo que adquiere mayor valor las puntuales observaciones de la Edil a un gobierno que le ha “entrado” a la reconstrucción de la sociedad, porque hasta para los baches tiene una asignación dispuesta, además de obras de pavimentación en la zona urbana y revestimiento de caminos rurales en el municipio.

Claro que Reynosa es importante desde el punto de vista político-electoral, sin embargo los anteriores Gobiernos Estatales no se aplicaron en ese punto fronterizo como hoy lo hace Francisco García Cabeza de Vaca, que con el gabinete en pleno ha emprendido tareas de cirugía mayor al municipio que lo vio nacer.

Es cierto que el problema de la violencia sigue siendo lacerante para los habitantes, pero bien dice el dicho <las penas con pan son menos> y parafraseando ese proverbio podemos decir que los apoyos en atención médica, psicológica, pediátrica, nutricional, de prevención del cáncer, de embarazos, diabetes, entrega de aparatos funcionales, etc. tejen una estrategia de mejores condiciones de vida. Y eso es lo que está haciendo entre otras cosas las diferentes secretarias de la administración estatal, donde tienen un desempeño más visible las de Salud y de Política Social, junto con el DIF Tamaulipas.