INE da garrotazo al IETAM por secretario ejecutivo

El Consejo General del INE “tumbó” al recién designado secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas, Alfonso Guadalupe Torres Carillo, lo sustituye provisionalmente Miguel Ángel Chávez García

Por: Nora Hernández/Ciudad Victoria El Día Miercoles 29 de Noviembre del 2017 a las 19:22

Ciudad de México.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), “tumbó” al recién designado Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), Alfonso Guadalupe Torres Carillo.



El órgano electoral federal hizo uso de su función de atraer la designación de funcionarios de los OPLEs, tras recibir denuncias sobre las presiones que enfrentaron los consejeros electorales de Tamaulipas para designar a Torres Carrillo, a pesar de no cumplir con los requisitos de Ley.



En sesión extraordinaria y con carácter de urgente, los consejeros acordaron con 10 votos a favor y uno en contra designar de manera provisional a Miguel Ángel Chávez García, ex miembro del servicio profesional electoral del IFE, quien se desempeñará en el cargo de inmediato y se ordenó una indagatoria del caso, para descartar irregularidades cometidas por consejeros del OPLE



Los consejeros Ciro Murayama, Marco Antonio Baños, Claudia Zavala, Adriana Favela, Pamela San Martín, Benito Nacif y el presidente Lorenzo Córdova, entre otros, reprobaron la designación de Torres Carrillo, a quien acusaron de engañar a los consejeros, al firmar bajo protesta de decir verdad, no haber ocupado cargos de dirigencia dentro de un partido político.



Situación que a todas luces fue un engaño, ya que con fecha de 13 de marzo de 2017, firmó como integrante de una comisión del PAN para designar consejeros estatales del blanquiazul.



Cuestionaron el trabajo de los consejeros, pero advirtieron que no van a permitir que se deje en entredicho la pasada reforma electoral, que evita la intromisión del Estado en la designación de los funcionarios electorales.



Ciro Murayama puntualizó que no se puede permitir que se capture a la autoridad electoral de Tamaulipas, menos la entrega de este órgano al partido político en el poder