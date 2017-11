Capacitarán en EU a director de PC en Nuevo Laredo

Será en todo lo relacionado en desastres naturales y la posterior recuperación de la ciudad al siniestro, dijo el director de Protección Civil en esta frontera Omar Enríquez

Por: Primitivo López/Nuevo Laredo El Día Miercoles 29 de Noviembre del 2017 a las 14:42

El director de Bomberos y Protección Civil (PC) en Nuevo Laredo, Omar Enríquez Sánchez, participará en un curso de capacitación en EU

Autor: Primitivo López

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- El director de Bomberos y Protección Civil (PC) en Nuevo Laredo, Omar Enríquez Sánchez, participará en un curso de capacitación gracias al programa de Liderazgo de Visitantes Internacionales de la Embajada de los Estados Unidos en México.



El entrenamiento, que estará a cargo de funcionarios de Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), será del 14 de enero al 3 de febrero de 2018.



“Es una oportunidad única que todo director de Bomberos y Protección Civil quisiera tener la oportunidad de ir a un curso con especialistas en la materia”, expresó Enríquez Sánchez.



Añadió, “esto nos habla de los bien que se ha estado trabajando aquí en Nuevo Laredo, hay que recordar que sin las herramientas y entrenamiento adecuado esto no hubiera sido posible. Entonces hay que estar bien conscientes de lo que se ha hecho en materia de protección civil en esta administración”.



Manifestó que el hecho de haber sido seleccionado “es una señal de importancia de la ciudad y la Embajada de los Estados Unidos lo está reconociendo de esa manera”.



Dijo que el curso será en todo lo relacionado en desastres naturales y la posterior recuperación de la ciudad al siniestro, tales como inundaciones, como ocurrió en Nuevo Laredo en mayo y septiembre pasado.



El caso más reciente de emergencia en los Estados Unidos se tuvo en Houston, Texas, refirió.



“Ellos (FEMA) han implementado nuevas acciones que les han dado buenos resultados y quieren compartir eso, no sólo con este servidor, sino con otros directores y jefes de cuerpos de Rescate de México y Latinoamérica”, precisó Omar Enríquez.



Puntualizó que “es una oportunidad única que no vamos a desaprovechar”.



oal