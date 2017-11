Despiden a otro locutor estadunidense por “conducta inapropiada"

Por: Notimex El Día Miercoles 29 de Noviembre del 2017 a las 14:36

Autor: Notimex

Washington, (Notimex).- Garrison Keillor, el veterano locutor estadunidense, autor de más de una docena de libros y de múltiples artículos en revistas tan variadas como The New Yorker y National Geographic, anunció hoy que fue despedido por la Minnesota Public Radio por acusaciones de “conducta inapropiada”.

Keillor, de 75 años de edad, dijo en un correo electrónico enviado a la prensa que lo despidieron por "una historia que creo que es más interesante y más complicada que la versión M.P.R. (Minnesota Public Radio) ha escuchado".

Minnesota Public Radio informó por su parte que cortaría también todas las relaciones comerciales con las compañías de medios de Keillor, incluyendo la distribución y transmisión de "The Writer's Almanac" y retransmisiones del famoso programa radial "The Best of A Prairie Home Companion presentado por Garrison Keillor".

El despido de Keillor se da un día después de que publicara un articulo de opinión en el periódico The Washington Post, defendiendo al senador demócrata de Minnesota, Al Franken, acusado de tocamientos inapropiados a una conductora, mientras ella estaba dormida en un viaje de apoyo a las tropas en 2006.

La conductora Leenan Tweeden hizo pública una fotografía donde Franken le toca los senos mientras ella duerme durante un viaje en un avión militar.

Keillor es la segunda figura pública de los medios de comunicación en ser despedida este miércoles en relación a conductas inapropiadas.

Temprano este miércoles, la cadena de televisión NBC anunció que despidió a su conductor de noticias de mayor perfil Matt Lauer, tras ser acusado de abuso sexual por una colega, al continuar los señalamientos de hostigamiento sexual de figuras del espectáculo, la prensa y la política en Estados Unidos.