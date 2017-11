Coalición prianista sin Frente

Por: Ana Luisa García El Día Martes 28 de Noviembre del 2017 a las 22:23

< 11% más de obra municipal en 2018

< Tamaulipecos del círculo Meade-Videgaray

1.- En el procedimiento normal de un “destape” Tricolor son los sectores o uno de ellos el que manifiesta su pronunciamiento a favor del elegido por el Gran Dedo, y después viene la “bufalada” o cargada, todos a favor del Nuevo Sol que los alumbrará. En este caso fue a la inversa, por tratarse de un elemento no priista, José Antonio Meade levantó la mano, dijo yo quiero ser candidato del PRI, claro previo pacto interior, y en cascada vinieron los respaldos de la CTM, CNC y CNOP.

Mientras que el Frente del PAN-PRD-PMC hizo mucho ruido y aportó pocas nueces; el PRI a todas luces va en una coalición sin Frente, al que todavía se agregarán otras corrientes políticas en el encumbramiento de un candidato ciudadano, que no es militante de ningún partido, aunque tiene en su ADN genes priistas por su señor padre Dionisio Meade, diputado federal en la LVII Legislatura y de su tío abuelo Daniel Kuri Breña, que figura entre los fundadores del PAN.

Los gobiernos de coalición entrarán en vigor hasta 2018 de acuerdo a su base legal. Los acuerdos o pactos a los que pueden llegar los diferentes partidos, sean los del Frente PAN-PRD-PMC o el PRI con sus aliados formales o informales, no pueden llegar más allá de arreglos de palabra. Urge aterrizar las leyes secundarias para tener fundamento, pero aun sin ellas puede funcionar y el cumplimiento será hasta que una de esas partes sea gobierno, lo demás es puro Show.

Lo del Frente Ciudadano por México, eso es, un show del que se habla mucho, pero que no se tiene en la práctica o a la vista ningún resultado y desde luego ninguna presencia ciudadana, que es el gancho con el que pretenden pescar el voto libre de quienes no están comprometidos con ningún partido político.

2.- En otro tema, aunque faltan los protocolos de registro de precandidatura, precampaña y finalmente proclamación del candidato Meade, la verdad es “que este arroz ya se coció” y a partir de ahora empezarán a definirse las candidaturas a diputados federales y senadores, donde quedan fortalecidos Baltazar Hinojosa y Paloma Guillén Vicente.

Ambos tamaulipecos fueron subcoordinadores de la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012 a invitación de Luis Videgaray Caso, el Canciller hoy principal estratega de Meade, que llegó al grado de anticiparse al destape, por si Peña Nieto en el último momento tuviera alguna indecisión.

Videgaray será quien articule a José Antonio Meade con los grupos priistas del país. El hoy canciller tejió relaciones desde su meteórica trayectoria primero por su paso por el Congreso de la Unión, como presidente del PRI en el Estado de México, y Coordinador de la Campaña Presidencial de Peña Nieto. Ese será el enlace de los tamaulipecos con Meade, a través de Videgaray, pocos son los que tienen una relación directa con el futuro candidato Tricolor, aunque los hay. Ayer mencionaba Alberto Guerra Salazar algunos de ellos en sus “Crónicas Políticas”.

Por otra parte, le comparto que en el 2015 previo a su candidatura a diputada federal, Paloma Guillén convivió con un grupo de mujeres periodistas durante un almuerzo en un lugar de Plaza Verde Limón de esta ciudad capital, un círculo que no pasó de ocho personas. Ahí nos compartió lo siguiente:

“Luis Videgaray fue quien me presentó con Enrique Peña Nieto, desde luego Miguel Ángel Osorio Chong es mi amigo” (venía de ser Subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la SEGOB), también dijo, “el Presidente Peña me incorporó a ese puesto (en Gobernación) por la naturaleza de mi perfil”.

De acuerdo a los tiempos en que la tampiqueña nos comentó lo anterior, dejó muy claro sus ligas con uno y otro personaje. Aunque la Vox Pópuli siempre relacionó su futuro político con Osorio Chong, hoy algunos consideran que sigue prevaleciendo en el hándicap por la candidatura a Senador por su condición de género, la realidad es otra, sin menoscabo de su trayectoria que como pocas mujeres ha acuñado a lo largo de más de tres décadas en los Congresos local y de la Unión, con intervalos en el servicio público, Paloma forma parte del círculo del centro, que arropa a Meade.

A Tamaulipas le irá bien en la medida que tenga elementos cercanos al primer círculo de poder, y mejor aún si están representando los intereses del estado en las Cámaras de Diputados y Senadores.

La Relación de Baltazar y de Paloma con Videgaray se dio precisamente cuando ellos fueron diputados federales en la LXI Legislatura, en la que también figuraron otros tamaulipecos a los que no hay que perder de vista, Felipe Solís Acero, Edgardo Melhem Salinas y Carlos Flores por mencionar algunos.

No está de más comentar que en esa misma legislatura en la que Luis Videgaray no hizo huesos viejos porque no duró el trienio, también figuró el hoy senador panista Roberto Gil Zuarth, esto ayuda a comprender parte del mecanismo que abrió camino a José Antonio Meade a la precandidatura presidencial.

3.- Mientras tanto en la arena local, el Cabildo Victorense aprobó el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 2018, mismo que será turnado al Congreso del Estado para su ratificación. Esta vez el recurso asciende a 845 millones de pesos, 7 millones más que en el presente año y 21 millones de pesos más con respecto al que se ejerció en 2016 en el que asumió a partir del 1º de octubre el mando Oscar Almaraz.

Hubo un gran salto en el primer año de gestión del actual ayuntamiento porque se sentaron las bases de las políticas que regirían al municipio a partir del nuevo gobierno municipal, en cumplimiento con la disciplina financiera que por ley debe acatar y que responde a los compromisos con los ciudadanos.

A esa suma, se agregan los recursos que de manera independiente el Jefe Edilicio gestionó y seguirá gestionando con los Gobierno Federal y del Estado para continuar con la trasformación social y urbana de Victoria, y de su entorno con el medio rural. En el primer caso ya están aprobados 130 millones de pesos en obras que se sumarán a los 845 MDP que ayer aprobaron los ediles.

En 2018 los 28 millones de pesos de diferencia con respecto a la anterior gestión se debe a una mayor eficiencia de la captación del pago de impuestos, particularmente del predial, porque estos no se han incrementado, pero logró en 2017 mejor captación.

De esta manera el Municipio Victorense estará en condiciones de enfocar esfuerzos a hacer más óptimos los servicios públicos de alumbrado y recolección de basura que son fundamentales para la ciudad.

El Municipio de Victoria contempla en el presupuesto aprobado los incrementos salariales a los trabajadores, así como otros que se derivan del índice inflacionario; asimismo contempla en obras un incremento del 11 % con respecto a 2017.