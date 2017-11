Hoy por Meade, mañana para el PRI

Por: Jorge Alonso Infante El Día Martes 28 de Noviembre del 2017 a las 22:14

Desde el día de ayer que formalmente anuncio su intención de ir por la candidatura hacía la presidencia de la república arropado bajo las siglas del PRI, José Antonio Meade Kribreña ha sido la noticia relevante. Por un lado a muchos en verdad no les sorprendió la noticia, ya que desde que el PRI reformo sus estatutos internos permitiendo la incursión de no militantes para poder participar en sus procesos, ya se vislumbraba que algo se estaba fraguando. Aun así siendo la política como es, todo podía pasar, por ello existía comoquiera la inquietud de quien abanderaría al tricolor en la elección para presidente. Los muy puristas o conservadores no les termina de cuajar la idea de abrirle el paso a alguien quien no solo no ha sido militante, sino que ha estado involucrado en una administración panista e identificado con linaje de personas reconocidas de antaño del partido acción nacional.

Pero a decir verdad así como está la situación nacional y en medio de un entorno de hartazgo y desprestigio de los partidos en conjunto con una aprobación ciudadana baja en lo que el trabajo de la actual administración se refiere (o al menos la figura presidencial) no había mucho para donde hacerse. Los otros que en algún momento suspiraron por la posibilidad, tales como Osorio Chong, Videgaray, Nuño, etc. en verdad no tenían nada que hacer en un escenario como el actual. Tenía el PRI que forzosamente recular de sus arraigadas costumbres, al menos en este caso, para tener una real posibilidad de competir. Otra opción era la de Ivonne Ortega, quien llevaba meses haciendo su lucha, pero entre la misoginia y que muchos la tachaban de rebelde, le cerraron claramente las posibilidades.

Con el surgimiento de Meade no se hicieron esperar las expresiones por parte de otros actores políticos, quienes espetaron que era uno más del proyecto PRIAN y por ende de la mafia del poder, que no representaba mayor peligro, entre otros diversos comentarios. Obviamente el rival a vencer es López Obrador y con la incertidumbre de una verdadera cohesión del frente ciudadano, Meade puede convertirse en la persona impulsada por varios frentes, quien le haga una fuerte competencia al Tabasqueño. Porque le podrán reprochar diversas cosas pero en lo que muchos coinciden es que es una persona muy afable, centrado, sencillo y con una notoria preparación. Recuerden mis amables lectores, que en la política todo puede pasar y mil cosas se pueden fraguar y en este país convertido tristemente en un paraíso para del mal hacer, pues uno nunca sabe.

Remate matón

¿En Tamaulipas entenderán los dirigentes del PRI que el actuar a la antigüita ya no es muy bien visto, que si no se renuevan no les espera un promisorio futuro, o será verdad aquello que se escucha? En cuestión de que se dice que se cocina otra traición evidente para beneficiar nuevamente al partido en el poder estatal.

Dijo un hombre de muchos años de recorrido en los lares políticos, nos daremos cuenta en cortito con la decisión que se tome para la sucesión en la capital…