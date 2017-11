Analizarán en simposio avances y retos de sistema nacional de vacunación

Lunes 27 de Noviembre del 2017

México, (Notimex).- Representantes de diversas instituciones de salud pública en el país se reunirán en el simposio interinstitucional “Vacunar para Sanar”, en donde se evaluarán avances en materia de vacunación, se ofrecerán capacitaciones a especialistas del sector y se revisarán mejores prácticas médicas.

La directora de asuntos públicos de Sanofi Pasteur, Jaqueline Arzoz, explicó que el encuentro, que inició este lunes y que concluye el miércoles próximo, busca ser un espacio de capacitación y educación médica en el área de vacunas, que es uno de los pilares fundamentales de las políticas de salud pública del sistema de salud de México.

Durante el simposio será posible conocer los avances de las políticas de vacunación en México, así como los avances científicos y nuevas evidencias en torno a las vacunas; además, se podrán conocer diferentes posturas sobre corrientes antivacunas y nuevas herramientas tecnológicas para mejorar los procesos de vacunación, entre otros aspectos.

Refirió que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que cada año las vacunas salvan entre 2.5 y tres millones de vidas.

“México es ejemplo de tradición en materia de inmunizaciones con grandes hitos y logros a lo largo de la historia. Las vacunas han ayudado a reducir la morbilidad y mortalidad de enfermedades prevenibles por vacunación, disminuyendo la mortalidad infantil e incrementando la esperanza de vida de los mexicanos”, enfatizó.

En tanto, el director de Epidemiología y Medicina Preventiva de los Servicios de Salud, Noé Calderón, explicó que el simposio ofrece un marco para destacar una de las más seguras políticas de salud de los gobiernos, es decir, las acciones de vacunación para la erradicación y el control de enfermedades.

En ese sentido, recordó que en 1986 se implementaron los días nacionales de vacunación, en tanto que en la década de los 90 del siglo XX llegaron las semanas nacionales de salud, en la actualidad y en la actualidad se realizan tres por año.

“Mediante esas acciones intensivas y el programa permanente en el país, no se han presentado casos de poliomielitis ni difteria desde 1987, desde 1996 no se registran casos de meningitis tuberculosa, en 1997 se presentó el último caso de tétanos neonatal, el sarampión se encuentra bajo control epidemiológico, ya que desde 2006 no se han notificado casos autóctonos en el país”, expuso.

Durante esta temporada invernal, se refuerzan las medidas preventivas de control y vigilancia epidemiológica en infecciones respiratorias agudas, neumonías y bronconeumonías, influenza, enfermedades diarreicas agudas o rotavirus con acciones de vacunación a la población susceptible como infantes, embarazadas y personas adultas mayores, con lo que se logra la inmunización y el control de esas enfermedades.

Explicó que el sistema de salud del país y su infraestructura permiten atender y garantizan la protección de personas vulnerables, sin embargo, es necesario sensibilizar y convencer a la población de su participación activa en temas de salud.

El simposio reúne por primera vez a diferentes actores del sector, por lo que contará con la participación de profesionales de la salud y enfermería de la Secretaría de Salud federal, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Además, de personal de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina-Armada de México (Semar), de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, así como investigadores que abordarán diversos temas centrados en las políticas de vacunación del país.

El simposio “Vacunar para dar Oportunidades”, organizado e impulsado por Sanofi Pasteur, busca fortalecer y promover discusión a nivel médico y educativo entre los servidores que operan en las diferentes instituciones de salud los programas de vacunación.

Así, médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud discutirán las mejoras en los esquemas de prevención en enfermedades como influenza, hepatitis "A", meningococo, polio y varicela, entre otras enfermedades previsibles.