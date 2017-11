Imposible escriturar en Unidos Avanzados de Matamoros

Por: Ángel Arias/Matamoros El Día Lunes 27 de Noviembre del 2017 a las 19:30

Matamoros, Tamaulipas.- El Fraccionamiento Unidos Avanzados carece de autorización para construcción, como consecuencia es imposible darle escrituras a los habitantes de este sector, aseveró el delegado del Instituto Tamaulipeco para la Vivienda (ITAVU) en Matamoros, Elías Reyes Martínez.



Señaló que se desconoce si cuando se construyó este fraccionamiento, por ley se requería pasar por Cabildo o no, pero por el momento no está autorizado.



“Ha venido la gente en busca de obtener sus escrituras, sin embargo ante la situación jurídica en que se encuentran no se les puede otorgar, pero sí siguen pagando y van al corriente”, dijo.



Explicó que en estos momentos se está analizando el caso y en cualquier momento quedará autorizado y de esta manera se podrá obtener el beneficio para la comunidad, misma que está acudiendo en busca de sus escrituras.



Recordó que fueron 29 viviendas las cuales se construyeron en este sector, en su mayoría fueron para familias que fueron reubicadas de las zonas más bajas de la ciudad en donde solían inundarse con frecuencia.



Manifestó que en tanto hay más personas beneficiadas, quienes están pagando sus terrenos, pero ahora se requiere darles esta certidumbre, lo cual pudiera suceder en los próximos meses.







