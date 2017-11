Remolcan hasta 15 motocicletas diarias en Ciudad Victoria

Esto dentro de los últimos operativos, siendo las multas de hasta 450 pesos por falta de documentos, más el arrastre y el corralón municipal, señaló el coordinador operativo de Tránsito y Seguridad Vial, Rafael Martínez González

Por: Alberto Serna/Ciudad Victoria El Día Lunes 27 de Noviembre del 2017 a las 19:18

Cerca de 15 motocicletas son remolcadas diariamente al corralón municipal, luego de que la semana pasada iniciaron los operativos de revisión de documentación de motocicletas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Cerca de 15 motocicletas son remolcadas diariamente al corralón municipal, luego de que la semana pasada iniciaron los operativos de revisión de documentación de motocicletas, informó el coordinador operativo de la dirección de Tránsito y Seguridad Vial en Ciudad Victoria, Rafael Martínez González.



Señaló que el número va disminuyendo conforme pasan los días, pues la gente está haciendo conciencia de que deben de portar su documentación en regla, además del uso del casco protector.



“En estos operativos, lo que se busca básicamente es revisar que todas las motocicletas estén en regla, que tengan su documentación, que los operadores usen el casco protector, que tengan licencia y sobre todo algo muy importante, es que no viajen más de dos personas en el vehículo”, comentó.



Dijo que se busca hacer conciencia de que al usar un vehículo ligero se corren muchos riesgos, por lo que es de vital importancia que no viajen más de dos personas en las motocicletas.



“Algo que es muy importante para nosotros es prevenir, por eso les recomendamos que no viajen más de dos personas en las motocicletas, afortunadamente se están dando cuenta de que no es por capricho de nosotros, sino por su bien”, recalcó.



Dijo que dentro de los últimos operativos, diariamente se han remolcado cerca de 15 motocicletas diariamente, siendo las multas de hasta 450 pesos por falta de documentos, más el arrastre y el corralón municipal.







