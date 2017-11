Exhortan a jóvenes de Altamira activar GPS en sus teléfonos

Por los reportes de mujeres desaparecidas, pero también es necesaria la participación de los padres de familia, dijo el regidor de la comisión de la Juventud Armando Valenzuela

Por: Carlos Juárez/Altamira El Día Lunes 27 de Noviembre del 2017 a las 19:17

El regidor de la comisión de la Juventud Armando Valenzuela, exhortó a las adolescentes a estar en alerta e incluso activar el GPS en sus dispositivos celulares por los reportes de mujeres desaparecidas

Altamira, Tamaulipas.- Comentó que también es necesaria la participación de los padres de familia e incluso que lleven y vayan por sus hijas a las escuelas, "también estar al pendiente de la hora de salida que se vaya para la casa, que si sale con algún amigo pues estar al pendiente".



Comentó que también es necesaria la participación de los padres de familia e incluso que lleven y vayan por sus hijas a las escuelas, "también estar al pendiente de la hora de salida que se vaya para la casa, que si sale con algún amigo pues estar al pendiente".



Manifestó que hace unos días se reportó una estudiante desaparecida, por la que incluso se activó la Alerta Amber, sin embargo, señaló que de eso ya le corresponder actuar a las autoridades.



"Andar en grupo, no salir muy tarde, estamos mejorando las condiciones de seguridad en el Estado, pero sabemos que es una tarea grande que va llevar algo de tiempo”, expuso.



Añadió, “nuestro gobernador está apoyando con patrullas, se está modernizando, la Policía Estatal están bajando estos índices pero sigue habiendo casos de jóvenes desaparecidos, dentro de las recomendaciones es que se cuiden".



"Sabemos que hubo un incidente hace tiempo, al parecer la chica ya apareció sabemos qué hay otra jovencita desaparecida, las autoridades policiacas serán las encargadas, obviamente pedir más rondines en las colonias en las salidas en las escuelas", comentó.



Agregó que “este ciclo sirve para dar consejos a las señoritas, no andar tan tarde y que avisen a sus papás. Hay muchas maneras de estar comunicados, contar con la ubicación hasta por WhatsApp activar la localización y que en cualquier momento que se sientan agredidas comunicarse con quién más confianza tengan".



Armando Valenzuela manifestó que a través de redes sociales se ha generado un miedo e incluso psicosis, por la presunta presencia de roba chicos.



"Se ha generado una psicosis, volvemos a lo mismo las redes sociales causan reacciones pero debemos acercamos a lo que digan las autoridades, a veces sucede que los jóvenes se van de paseo, por el momento vamos a tomar las precauciones no es un caso de foco rojo pero si hay que cuidarnos", finalizó.



