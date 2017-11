Phil Collins se presentará en México los días 6, 7 y 9 de marzo de 2018

Lunes 27 de Noviembre del 2017

México, (Notimex).- El cantante, compositor y músico británico Phil Collins se presentará en México los días 6, 7 y 9 de marzo, en el marco de “The legendary Phil Collins Live”, su primera gira en vivo en una década durante la cual visitará varias urbes de América Latina.

El 6 de marzo de 2018 estará en el Auditorio Citibanamex de Monterrey, al día siguiente en la Arena VFG de Guadalajara y el viernes 9 de marzo en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, se informó en un comunicado.

Los boletos para ver al baterista y pianista inglés estarán disponibles en preventa exclusiva para tarjetahabientes de un banco nacional el martes 5 y miércoles 6 de diciembre de este año, y en venta general a partir del jueves 7 por medio de un conocido sistema de boletaje por Internet.

El artista que ha vendido más de 100 millones de discos en todo el orbe, ofrecerá a inicios del próximo año una serie de espectáculos en México, Brasil, Puerto Rico, Uruguay, Chile, Argentina y Perú.

Phil Collins había anunciado su retiro del mundo del espectáculo en 2001 y seis años después salió de gira por última vez. Pero en agosto del año pasado, en un evento organizado por la Little Dreams Foundation, que el creó, interpretó dos de sus canciones en la apertura del Abierto de Tenis de Estados Unidos.

Eso inspiró a quien fuera el baterista del grupo Genesis antes de lanzarse como solista, en 1981, a organizar un tour por primera vez en 10 años para llevar a sus fieles seguidores temas como “Another day in Paradise”, “Both sides of story” y “Dance into the light”.

“Pensé que me retiraría silenciosamente”, explicó Phil sobre su regreso, “pero gracias a los fans, a mi familia y al apoyo de algunos artistas extraordinarios he redescubierto mi pasión por la música y por presentarme en vivo. Es tiempo de que lo haga nuevamente y estoy muy emocionado. Simplemente se siente bien”.

Recientemente, Collins lanzó al mercado sus memorias bajo el título “Not dead yet: The autobiography”, reeditó todos sus discos, y presentó “The singles”, una compilación de sus éxitos con versiones en dos y tres discos compactos o cuatro “longplays” (LP) o descarga digital.