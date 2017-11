Cantante chileno demanda a Disney por plagio de “Libre soy”

En su demanda, Ciero asegura que dicha canción es un plagio de "Volar", tema que el artista chileno grabó en 2008 y que asegura fue "un gran éxito internacional que llegó a millones de oyentes"

Por: Notimex El Día Viernes 24 de Noviembre del 2017 a las 22:01

El cantante chileno Jaime Ciero demandó a Disney y a las intérpretes Idina Menzel y Demi Lobato por presunto plagio del tema "Let it go (Libre soy)" de la película Frozen

Autor: Notimex

Los Ángeles, (Notimex).- El cantante chileno Jaime Ciero demandó a Disney y a las intérpretes Idina Menzel y Demi Lobato por presunto plagio del tema "Let it go (Libre soy)" de la película Frozen, a quienes exige millones de dólares en regalías, reportó el sitio TMZ. En su demanda, Ciero asegura que dicha canción es un plagio de "Volar", tema que el artista chileno grabó en 2008 y que asegura fue "un gran éxito internacional que llegó a millones de oyentes y aterrizó en numerosas listas de éxitos musicales". A pesar de ser en español, Ciero afirma que hay sorprendentes similitudes entre "Volar" y el tema de Disney, que incluye combinaciones de notas, estructuras, ganchos, melodías, letras, temas, producción y texturas. Ciero solicita beneficios de la película, la música y todo lo que generó en mercadotecnia. No es la primera vez que "Frozen", la película animada de mayor recaudación de todos los tiempos, ha sido demandada. En 2014, la peruana Isabella Tanikumi afirmó que Disney plagió la historia de su autobiografía "Yearnings of the Heart", por lo que presentó una demanda por violación a los derechos de autor por valor de 250 millones de dólares contra Disney. Sin embargo, la compañía aseguró que la película se inspiró en un cuento de hadas de Hans Christian Andersen.