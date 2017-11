Canturosas, fuera de peligro

Vaya que alarmó a la ciudadanía el ex alcalde de Nuevo Laredo, Carlos Canturosas Villarreal, tras publicar el pasado jueves por la tarde a través de su cuenta de Facebook que se encontraba internado en el Hospital Muguerza de Monterrey. Mucha gente empezó a preguntar qué le había sucedido, obviamente preocupados por su salud. Pues bien resulta que Canturosas andaba en Monterrey y se empezó a sentir un poco mal, por lo que se fue al hospital y según se dice le indicaron que traía una taquicardia por lo que le recomendaron reposo, y pues pasó el Día del Pavo internado. Afortunadamente está fuera de peligro, de hecho este viernes ya regresó a Nuevo Laredo, más restablecido. Un abrazo para él.

BUENA LABOR DE DIPUTADA LOCAL

Quien ha estado teniendo una intensa actividad en el Congreso del Estado es la diputada local, Brenda Cárdenas Thomae, quien de hecho es de las legisladoras que más trabaja, la que tiene asistencia perfecta, y la que más comisiones tiene, pues son 10 en las que está involucrada. Brenda ha demostrado con creces su trabajo, y de hecho este le es reconocido por sus compañeros quienes la ven muy activa en el Palacio Legislativo de Ciudad Victoria. Baste decir que Brenda en su calidad de presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos está sacando todo el trabajo que se quedó atorado de la pasada legislatura, esto a fin de que no haya tanto rezago en el Congreso del Estado, y la verdad que con eso se hace bastante. Bien por ella, que la verdad no ha defraudado la confianza que se puso en ella.

EXITOSA LA FERIA DE ASOCIACIONES

Todo un éxito resultó la Feria de Organismos de la Sociedad Civil celebrada este viernes después del mediodía en la explanada Independencia de la Plaza Hidalgo. En el evento participaron 31 asociaciones civiles que mostraron abiertamente el trabajo que realizan ante la comunidad, y que la verdad es de reconocerse. El acto fue inaugurado por el Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar y su esposa la presidenta del Sistema DIF Nuevo Laredo, Adriana Herrera Zárate. Este evento fue organizado por el licenciado Raúl Cárdenas Thomae, en su calidad de Secretario del Ayuntamiento, y quien está muy interesado en que la sociedad conozca a fondo las labores que llevan a efecto las organizaciones que el mismo Ayuntamiento apoya para tal efecto. Bien por Raúl, quien es un funcionario comprometido con las causas sociales.

¿HERMANOS DIPUTADOS?

Por cierto que hablando de los hermanos Cárdenas Thomae, existe cierta posibilidad de que por primera vez haya en Tamaulipas dos hermanos involucrados en las diputaciones de los dos congresos. Me refiero al hecho de que Brenda ya está en el Congreso del Estado y Raúl puede en determinado caso llegar al Congreso Federal, esto dado a que es mencionado como prospecto a la diputación federal por el PAN. Y aunque hay quienes puedan criticar esta situación, la realidad es que sería muy bueno que dos hermanos estén en ambos congresos, ya que de hecho se pueden apoyar mutuamente para sacar adelante proyectos de beneficio para la comunidad, tanto a nivel estado, pero más concretamente para el caso de Nuevo Laredo. Veremos pues que sucede al respecto.

GARY PEDRAZA PICA PIEDRA

Como igualmente resulta interesante que el presidente de la Asociación de Agentes Aduanales (AAA), Edgardo Pedraza Quintanilla, pueda ser diputado federal. Gary Pedraza es otro de los que suenan para dicho puesto, igualmente por el PAN. Y es que Gary como representante del máximo organismo de la sociedad civil que hay en Nuevo Laredo, como es la AAA, puede hacer mucho en beneficio del comercio exterior, que es de lo que depende el 40 por ciento de la economía neolaredense. Aquí la idea es que a Nuevo Laredo le siga yendo mejor en todos los sentidos.

APOYO PARA LA CASA DEL MIGRANTE

Parece increíble pero una de las cosas que más requieren en la Casa del Migrante "Nazareth" para beneficio de los migrantes, son cepillos de dientes. Y es que evidentemente la higiene es muy importante y un cepillo no puede compartirse, de ahí que en esta institución de beneficencia soliciten el apoyo de la gente en este sentido, lo mismo que de rastrillos, pasta dental, papel higiénico, shampoo y desodorante en spray. Igualmente se solicita apoyo de pantalones, playeras, sueteres, ropa interior de todas las medidas, chanclas y zapatos en tallas del 6 al 9. Jabón de baño y detergente, pinol y cloro, también son bienvenidos. Apoyemos pues.

LO PENÚLTIMO

El alcalde Enrique Rivas Cuéllar estuvo la tarde de este viernes en la colonia Villas de Sanmiguel donde entregó una obra de pavimentación con concreto hidráulico y supervisó otra. Sigue pues Rivas trabajando duro… No se les olvide que este sábado hay Gobierno en Tu Colonia en la plaza Libertad de la colonia Hidalgo, donde antes estaba el penal de La Loma. Habrá todo tipo de apoyos para la ciudadanía, con la participación de casi todas las dependencias municipales y algunas estatales, incluyendo la Oficina Fiscal del Estado, que realizará trámites para la obtención de licencias de manejo a mitad de precio. El evento será encabezado por el Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar, quien estará dialogando directamente con la ciudadanía… Y este sábado a las cinco de la tarde habrá torneo de dominó en el Club El Nogal. Habrá premios de 2 mil pesos al primer lugar, mil pesos al segundo lugar y 500 al tercer lugar. Invita José Cruz de la Luz Paz, presidente del club.

