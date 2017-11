Suman 17 heridos en autobuzaso de la Victoria-Monterrey; además de los cuatro muertos

Ocho de los heridos fueron trasladados a diferentes hospitales, informó el coordinador operativo de Protección Civil en Tamaulipas, Arturo Riveros

Autor: Alejandro Esquivel

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El saldo del encontronazo entre un autobús y una camioneta que se registró en la carretera Victoria-Monterrey suma hasta el momento cuatro muertos y 17 heridos, de los cuales ocho fueron trasladadas a diferentes hospitales, informó el coordinador operativo de Protección Civil (PC) en Tamaulipas, Arturo Riveros.



Explicó que de los ocho lesionados cuatro de ellas iban en código rojo (que sus lesiones podrían poner en riesgo su vida y que requieren asistencia rápida) y cuatro en verde (que son estables y no ponen en riesgo su vida).



Este hecho se registró en el kilómetro 52 cerca del Ejido Oyama en el municipio de Hidalgo, Tamaulipas, donde dos de los cuatro muertos terminaron calcinados al quedar prensados al interior de la camioneta en la que viajaban y que se impactó de frente contra el autobús, terminando ambas unidades completamente calcinadas.



Riveros precisó que en este accidente participaron elementos del Ejército Mexicano, de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), de la Policía Federal, además de cinco unidades de la Cruz Roja, dos de Protección Civil (PC) del Estado, una unidad de PC Victoria, una unidad de Güémez y las unidades del municipio de Hidalgo, así como dos motobombas de bomberos de Victoria y el Estado.



“Estamos trabajando ahorita en la habilitación de un carril adicional en la parte de terracería, vamos a trabajar en recuperar el aceite que esta tirado, estamos hablando de aproximadamente 200 metros que tenemos que trabajarlo”, manifestó.



Agregó, “yo considero que en una hora aproximadamente podríamos dar ya la vialidad, pero hasta que no entren peritos nos van a liberar la cinta asfáltica, de momento queremos trabajar en la parte de la terracería para respetar los tiempos de los automovilistas”.



Asimismo recomendó a los automovilistas extremar precauciones, atender las indicaciones de las autoridades porque habrá unidades de emergencias moviéndose, que reduzcan la velocidad porque no son carreteras de alta velocidad, a fin de evitar accidentes.