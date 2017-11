Nuevas fuentes laborales

Por: Carlos Santamaría El Día Viernes 24 de Noviembre del 2017 a las 12:38

Si bien es cierto que no es todo lo que queremos, porque vemos a muchos jóvenes con estudios especializados, con nivel de maestría, desempleados, si es un aliciente saber que en la entidad se pretende cerrar el presente año de 2017 con nuevas fuentes de empleo, según lo manifiesta la autoridad estatal, hablando de nuevas inversiones, es satisfactorio ver que habrá respuesta para un sector muy castigado y que ahora podrá acceder a fuentes laborales, es decir, que podrá hacer por sostener a su familia en forma digna y decorosa.

Refiere la autoridad que hay inversionistas coreanos interesados en invertir en el norte del estado, y se habla de una importante cifra de empleos, lo que constituye una muy buena noticia para el norte tamaulipeco, principalmente, Matamoros y Reynosa, a donde está enfocado el esfuerzo por instalarse.

Se habla de una creación de mil empleos, lo que se dice muy rápidamente pero hay que tener realmente un proyecto importante para garantizar a mil tamaulipecos que podrán mantener a sus familias con empleo promovido por la autoridad estatal.

Se sabe del esfuerzo que hay todos los días por vencer la inercia de la fama tamaulipeca en el mundo, que reza que aquí no se puede invertir, no se puede vivir y más; hay esfuerzos que están cristalizando en este rubro, el laboral, y eso quiere decir que otros rubros como los que le competen a la autoridad municipal y estatal están dando resultados, porque de otra forma no habría quien se interesara por nosotros.

Autoridades estatales aseguran que hay interés de inversionistas de Crea por llegar a nuestra entidad y aprovechar las facilidades que hay para que ellos dejen su dinero entre nosotros.

Y otra cosa importante es que la autoridad estatal tenía muchas expectativas, y decidieron cerrar caminos y enfocarse a algo más concreto, logrando ya resultados positivos, mismos que se pueden constatar en las páginas oficiales del gobierno de Tamaulipas.

Todos sabemos que el empleo es un detonante para mejorar la calidad de vida de los pueblos y ciudades; Tamaulipas no es la excepción, y en ese sentido, los empleos, directos e indirectos que se promueven serán muy bien recibidos y sus resultados serán altamente favorecidos por el entusiasmo de nuestra gente, y por la economía del lugar que se beneficiará diariamente, sin lugar a dudas.

Y qué bueno que hay empresas interesadas en invertir aquí, porque ello significa que nuestra gente tendrá más oportunidades, y que nuestras familias habrán de contar con ingreso seguro, y eso, definitivamente, mejora la condición social y económica de una entidad.

También, los líderes sindicales de las maquiladoras han anunciado que para el primer trimestre del venidero año de 2018 habrá una empresa que llegará a Matamoros y generará mil empleos.

En ese sentido, vale la pena tomar las declaraciones de Jesús Mendoza Reyes, quien es dirigente del Sindicato de Trabajadores en Plantas Maquiladoras y Ensambladoras en Matamoros, quien asegura que se han generado unos mil 500 empleos, y se espera mil más para el año venidero, considerando el mismo dirigente que habrá más oportunidades, porque hay mejores condiciones en el estado.

Es necesario recordar que <matamoros se constituye como el punto fronterizo más cercano entre México y Washington, lo que le hace ser muy atractivo para cierto tipo de actividades productivas. De ahí la importancia de aquel lugar, y el hecho de que se trabaje para lograr mayor eficiencia y una gran inversión que tenga repercusión en la sociedad lo que nos importa a todos.

Cuando hay dinero en la sociedad, hay para todos y en todos, es por eso que cobra relevante interés esta serie de medidas de promoción e instalación de nuevas fuentes laborales. Bien por el gobierno estatal, y muy bien por los empresarios.

