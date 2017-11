Espera Seduma recursos para obras hidráulicas en sur de Tamaulipas

Por: Liliana Torres/Ciudad Victoria El Día Viernes 24 de Noviembre del 2017 a las 11:46

El subsecretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Gilberto Estrella, confía en que el próximo año finalmente se asigne el presupuesto para antes de la salida de Peña Nieto

Autor: Liliana Torres

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) en Tamaulipas, Gilberto Estrella Hernández, dijo que hay confianza en que la Federación cumpla con los compromisos presidenciales y envíe recursos para las obras hidráulicas en el sur del Estado.



Expresó que para estas obras se requiere de una inversión del orden de los 600 millones de pesos aproximadamente.



"En ese sentido también se está trabajando, el Gobierno del Estado ha estado haciendo mucho hincapié con la asociación civil y sobre todo con el Gobierno Federal de esa obra, es un compromiso entonces estamos en la espera que den la asignación de recursos", dijo.



Manifestó que en ocasiones las condiciones económicas del país no permiten que estos proyectos avancen por la falta de recursos.



"A veces quisiéramos que las cosas pasaran casi con un tronar de dedos, pero a veces las condiciones no nos lo permiten, la idea es que siempre vamos avanzando, no nos estancamos que si dicen no, es no y ya no hicimos nada, el chiste es buscar las alternativas para poder ir dando soluciones", indicó.



Aunque el compromiso del presidente de la República Enrique Peña Nieto, fue que estas obras quedarían concluidas antes de terminar el 2018, Estrella Hernández confió en que el próximo año finalmente se asigne el presupuesto para antes de la salida del ejecutivo nacional.



"También hay que analizar la problemática del país en la economía, entonces ahí está pero yo creo que esa obra si es prioritaria. Nosotros tenemos la confianza de que le puedan ir etiquetando, sino se da todo el dinero de un inicio con que te lo vallan pausando" puntualizó Estrella Hernández.

