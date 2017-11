Nayma, candidata independiente

Por: Jorge Alonso Infante El Día Jueves 23 de Noviembre del 2017 a las 22:35

Nayma Karina Balquiarena Perez, se presentó en las oficinas del Instituto Electoral de Tamaulipas para registrarse como candidata independiente para poder participar en el proceso electoral y así aspirar a contender por la alcaldía de Victoria el próximo año. Junto con un grupo de seguidores así como compañeros quienes la acompañarán en la fórmula (planilla cabildo) se registró para cumplir con la primera etapa del proceso. Aunque no es la primera mujer en contender para dicho puesto ni el primer candidato independiente, si es para el caso de la capital, la primera mujer que buscará por la vía de candidato independiente tal encargo y eso le da quizá una singular relevancia. Nayma no es desconocida en los temas políticos, ya militó por varios años en el PRI, habiendo ocupado diversas carteras e inclusive siendo ex regidora y ahora conocida como activista en pro de los derechos de la mujer. En esta nueva etapa, ella se embarca en una campaña ciudadana que buscará ganarse la aprobación de los victorenses y a su vez generar una credibilidad y empatía para su causa.

De mi parte siempre respetaré y admiraré a personas que convierten sus deseos e iniciativas en acciones concretas y en este caso siendo que ahora se permiten las candidaturas independientes, pues me alegra que exista gente que levante la mano y que congregue voluntades para una casa afín. La competencia política siempre es buena, no es sano solo tener pocas opciones o las mismas de siempre, la variedad de postulaciones hace que cada quien tenga que hacer un mayor esfuerzo por salir avante en sus proyectos. Y en el caso de Victoria no le será nada fácil, ya que se enfrentaría (en caso de concretarse) a un candidato muy experimentado en temas políticos, que buscará reelegirse y que a su vez ha hecho un muy buen trabajo en su primer año de gobierno, aparte de los demás que se registren por otros partidos e inclusive la posibilidad de registro de otros candidatos independientes.

Para su causa hay que decir que goza de buena imagen y que es una persona apegada a sus ideales y que lucha por lo que quiere, cualidades que una vez bien enraizadas en conjunto con una gran determinación, puede ser que llegase a lograr cosas importantes. Aunque hay gente que malamente la juzga por haber militado en el Revolucionario Institucional y que siente que ahora demuestra cierto oportunismo, hay que recordar que todos somos libres de tomar decisiones en nuestras vidas y que nunca será justo recordar o en este caso recriminar a alguien por su pasado mientras este haya sido llevado con pulcritud. Ella misma comentó que se salió del partido en mención por haber sido víctima de malos tratos y una falta de oportunidades, lo cual no solo es cierto sino que sigue existiendo hasta el día de hoy por parte del PRI y de otros partidos. Pero también es justo mencionar que en su momento se le dieron oportunidades que a otros no, siendo que muchos contaban con mayor trayectoria y años de militancia, pero fue ella a quien ayudaron. También estuvo el caso en donde medios informativos informaron que la organización civil que ella encabezaba se vio claramente beneficiada con recursos federales para tal rubro, siendo que ella misma trabajaba para las oficinas de la dependencia federal que los asignaba. Por ese lado también tendría que reconocer que si se le abrieron espacios, claro sin demeritar que los consiguiera también por su perseverancia, pero los que en política hemos andado sabemos que para ocupar tales cargos, tristemente están los dedazos, compromisos y favoritismos.

De mi parte culminaré esta colaboración escrita, aplaudiendo su valentía y deseándole que le vaya muy bien, esperando que su esfuerzo sea causa de una unificación ciudadana y que independientemente del resultado ayude a crear mayor cohesión social para el municipio. Es importante competir con dignidad pero es más más importante saber que al hacerlo de corazón, incentivamos la participación ciudadana tan necesaria y ayudamos en la transformación de una sociedad muchas veces complaciente y callada para dar paso a una cultura de participación colectiva.