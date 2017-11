PRI abre su juego, en 10 días el registro

Por: Ana Luisa García El Día Jueves 23 de Noviembre del 2017 a las 22:06

1.- Hasta el domingo 18 de febrero el PRI tendrá oficialmente candidato a la Presidencia de la República, cuando sea avalado por 19 mil 100 delegados y delegadas que integrarán la Convención Nacional, sin embargo desde el 3 de diciembre (para el que faltan sólo 10 días) los mexicanos tendrá la percepción de quien será el elegido del Señor de Los Pinos, dado que el 3 de diciembre es el registro de los aspirantes, un evento que de manera pública se celebrará en la explanada del Comité Ejecutivo Nacional.

La convocatoria publicada el día de ayer establece las bases que no da margen a que algún “suspirante” por la silla presidencial se anime a solicitar su inscripción, porque los sectores y organizaciones que deben avalar su registro estarán debidamente alineados a favor del “más patriota y de inconmensurable amor a México”.

Cualquier coincidencia con el mensaje de Luis Videgaray expresado hace un par de días, es mera “chiripada”.

Y las pretensiones de Doña Ivonne Ortega Pacheco no progresarán hacia el interior del Tricolor.

Desde luego habrá precampaña de acuerdo al calendario del INE, que establece para su arranque el 14 de diciembre próximo para todos los partidos, para concluir el 11 de febrero de 2018, estamos hablando de 63 días de los que se descuentan los festivos, el 25 de diciembre y el 1º del año.

Quedan 61 días todos muy buenos porque en el marco de la navidad, los Reyes Magos y la Candelaria es un magnífico marco para hacer una labor de proselitismo muy alegre, aunque estamos hablando de que es un desempeño hacia el interior del seno Tricolor y de los partidos que pudieran ir en coalición.

Este ejercicio que se hará dentro de las fechas estipuladas por el INE, son para todos los institutos políticos participantes. Los frentistas y los no frentistas, los coaligados y los Llaneros Solitarios como MORENA.

El ambiente electoral ya está a la vuelta de la esquina y el PRI tomó la delantera.

2.- Cambiando de tema, es rutinario que al cerrar el año fiscal el Gobierno Federal al hacer su balance, usualmente le queda un saldo que es remitido a los estados y municipios para evitar subejercicios en el gobierno central y a la vez los municipios gestionan apoyos extraordinarios al Estado y en algunos casos a la Federación.

Algunos alcaldes como es el caso de Oscar Almaraz Smer se aplican en proyectos de infraestructura que estaban listos esperando más recursos; pero otros como Tampico y quizá Matamoros necesitan sumas extras para salir de “aprietos” financieros.

Las causas de Tampico son un tanto diferentes, aunque ambos enfrentan rezagos debido al pago de deudas heredadas de sus antecesores.

Magdalena Peraza Guerra no ha tenido despilfarros, incluso se quejan funcionarios de que sus ingresos son inferiores a los que recibieron sus antecesores, debido a que no tienen gastos de representación, pago de celulares, ni gasolina, sólo los que requieren movilización y atención por sus actividades. En general la gestión tampiqueña es una de las más austeras.

La maestra estableció y tiene la razón, no hay porque darle combustible a un funcionario o edil para transportarse de su domicilio al Palacio, pero si cuando sale a una tarea propia de su responsabilidad. Aun con muchos ajustes, Peraza Guerra se las está viendo negras para cerrar el año con los pagos propios del mes de diciembre y pidió apoyo al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

No pudimos confirmarlo pero parece que habrá algo así como 10 o 12 millones de pesos por anticipo de participaciones, que a final de cuentas es un préstamo interno que se da con la buena voluntad del Gobernador del Estado, pero no son suficientes y es que la maestra en lo que va del año ha tenido que abonar a la deuda que le dejó su antecesor; pagar (devolver) 27 MDP a la Federación porque esa suma enviada al municipio no se ejerció y no apareció ni la obra, ni el dinero.

Agregue Usted que no le dejaron en caja para el aguinaldo de 2016, porque recordará Usted que ella asumió el poder el 1º de octubre como todos los alcaldes de Tamaulipas y esa suma debía estar en caja, cuando menos la parte proporcional. También tuvo que pagar a Hacienda Federal los impuestos de los trabajadores de todo el trienio anterior y el 2% de nómina y a partir de la reforma el 3%, estos últimos que si le corresponden.

LOS PROBLEMAS DE MAGDA Y CHUCHÍN.- A diferencia de la maestra Peraza que ha filtrado información, su homólogo de Matamoros, Jesús de la Garza Díaz del Guante es muy discreto y no ha declarado abiertamente sus razones, pero también tiene serios problemas, quizá mayores que los de Tampico.

En el municipio y puerto fronterizo mucho se ha especulado sobre los aviadores que disfrazados de asesores cobran muy buenos sueldos, sin embargo no parecen elementos suficientes y De la Garza Díaz del Guante tendrá que elegir entre cargar con el estigma de una mala administración, además de que está en juego su reelección; o poner al descubierto las razones externas a su gestión. De todas maneras tarde que temprano tendrán que salir a la luz pública el estado financiero, estamos hablando del 2º municipio más importante del estado no sólo por su ubicación estratégica (fronteriza y al mar) sino por la generación de su PIB actual, sólo superado por Reynosa.

Es la 2ª joya de la corona de Tamaulipas desde el punto de vista electoral por su influencia en municipios que vienen a constituir una zona conurbada no oficializada, pero latente. Asimismo es la 5ª zona conurbada transnacional, sólo superada por Tijuana, Cd. Juárez, Mexicali y Reynosa.

3.- Por todo lo anterior Matamoros es de suma importancia en la batalla de 2018, además de ser una promesa en el desarrollo industrial automotriz y energético, con su puerta al mar, no podemos perder de vista que en los próximos comicios se juega ahí el peso político de Baltazar Hinojosa Ochoa.

El diputado federal con fuertes vínculos en el centro de poder nacional es desde ahora el principal artífice de la contienda que se viene, la aportación de votos de ese municipio fronterizo en la candidatura presidencial es de pronósticos en la carrera política de Baltazar, quien por cierto se movilizó para lograr retener a Aeroméxico en Matamoros, hace un par de días circuló la información sobre la cancelación de las operaciones de la línea aérea en ese punto fronterizo.

AEROMAR, EL AS EN LA MANAGA DE BALTA.- Hinojosa Ochoa twitteó ayer: Aeroméxico se queda en Matamoros. Así lo acordé hoy con su Director General Andrés Conesa, a quien agradezco su extraordinaria disposición y confianza al apostarle al desarrollo económico de nuestra ciudad. #ArregladoMatamoros.

Desde luego es obvio el interés y actuación de Hinojosa Ochoa. Luego de haber puesto distancia entre Tamaulipas tras los resultados electorales que no le favorecieron el 6 de junio de 2016, y tras una conferencia de prensa ofrecida al día siguiente en instalaciones del Comité Directivo Estatal del PRI, no volvió a hacerse visible, salvo en Matamoros donde eventualmente concede alguna entrevista.

Pero ya están aquí nuevamente los comicios y con ellos el resurgimiento de uno de los elementos tamaulipeco de mayor vinculación con el círculo de poder central, mismo arropará al próximo candidato a la Presidencia de la República. Baltazar sigue siendo una de las cartas posibles para la senaduría.

No son nuevas las reglas, los priistas las conocen, el trabajo en territorio debiera contar, y quizá sea tomado en cuenta para los municipios que son los que harán el principal trabajo de operación política, pero senadurías y diputaciones federales serán para los hombres y mujeres que cubren el perfil que requiere el sistema nacional Tricolor.

Desde luego cualquier Presidente de la República necesita elementos leales y capaces, pero precisamente en caso de derrota en “La Grande”, es cuando más cobra importancia los legisladores federales, porque son los baluartes que defenderán al instituto político en tiempos de “vacas flacas” y Baltazar puede ir incluso por una plurinominal. En fin, falta poco para que se corra el velo de misterio en el Tricolor.

Pero definitivamente Matamoros es vital para Baltazar, como Reynosa para el primer panista de Tamaulipas.