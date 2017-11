Cierra establecimientos Seven Eleven en Matamoros

Por: Isabel Rendón/Matamoros El Día Jueves 23 de Noviembre del 2017 a las 19:11

Matamoros, Tamaulipas.- La empresa Seven Eleven comenzó a cerrar establecimientos en Matamoros y al parecer en Reynosa, pero no hay una referencia de los directivos de la compañía, dijo el director de la Federación de Cámaras de Comercio (Fecanaco) Abraham Rodríguez Padrón.



Manifestó que debe tratarse de ahorro de la empresa, por lo que seguramente habrá el cierre de algunos otros establecimientos, ya que a pesar de los planes de expansión que tenían, algunos de ellos no han resultado rentables para ellos.



Precisó que este tipo de compañías son muy celosas y herméticas con la información para poder decirles por qué y se limitan a mencionarles que es por cuestiones de logística.



Expresó que ya en el pasado ocurrió algo similar con las tiendas Oxxo, ya que estuvieron abriendo tiendas una enfrente de la otra y por ende, ya no les resultó redituable y se vieron en la necesidad de cerrar algunas de ellas.



Rodríguez Padrón precisó que es una situación de mercado y no porque se vayan a ir de la ciudad, sino más bien de optimización de recursos de la empresa y no porque registren pérdidas.



