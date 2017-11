El Congreso y el aumento al impuesto predial

Por: Juan R. de la Sota El Día Jueves 23 de Noviembre del 2017 a las 17:21

Los diputado del Congreso de Tamaulipas, analizan la propuesta de incremento de hasta un 10 por ciento al impuesto predial, presentada por 17 Ayuntamientos y su respuesta deberá ser negativa.

El salario de la clase trabajadora es miserable y si no le alcanza ni para la alimentación, mucho menos para cubrir una mayor contribución de ese tipo, esto es suficiente argumento para rechazar la citada petición de los mandatarios municipales y sus Cabildos.

La presidencia Municipal de Victoria, encabezada por el Alcalde Osca Almaraz Smer, no promovió aumento a dicho impuesto y entre los que solicitaron un incremento al mismo, resaltan los municipios de Altamira, El Mante, Matamoros, Madero, Reynosa, Río Bravo, San Fernando, entre otros.

Los alcaldes pedigüeños de aumento al predial son ingratos y les vale un comino seguir dañando la economía de las familias tamaulipecas, ya que para ingresar dinero la única propuesta que tienen es alza a los impuestos, cuando existen otros mecanismos, como el reforzar las acciones de cobro a quienes no los han pagado.

La pregunta es, porqué otros Ayuntamientos, no pidieron aumento, como es el caso de Victoria, no lo hicieron, por la sencilla razón que llevan un buen orden y control del gasto de su presupuesto, pero sobre todo para no lesionar la ya de por si deteriorada economía familiar.

Quienes demandan un mayor ingreso de recursos, se encuentra con fuertes deudas por su irresponsabilidad en el manejo de los recursos públicos y ahora quieren cargarle mayores impuestos al pueblo para poder pagarlas, lo cual debe rechazarse por parte de los diputados, a fin de evitar dañar más la economía familiar.

Este tipo de impuestos los autoriza el Congreso del Estado y son los diputados de este Poder los que determinarán con su voto, si autorizan o no alza a dichas contribuciones.

Si su decisión es negativa, estarían cumpliendo con su obligación y responsabilidad de defender los intereses de los ciudadanos.

Las presidencias municipales no tienen justificación para demandar aumentos al predial y a otros impuestos, debido a que no han atendido las demandas de los ciudadanos.

No han ofrecido mejor seguridad pública y mucho menos construcción de obras, así como tampoco mejores servicios de limpieza, generación de empleos, centros de recreación, alumbrado público y otras acciones que los alcaldes prometieron en su campaña política-electoral y que la gente aún está esperando.

Los beneficios que han aterrizado en materia de obra pública, educación, empleo, seguridad pública, de procuración e impartición de justicia, agua y drenaje, entre otras, los ha llevado el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, y no porque los alcaldes los gestionaron, sino son necesidades que el mandatario estatal determinó atender de inmediato.

Los legisladores de los distintos partidos políticos representados en el Congreso Local, tienen la sartén por el mago, son los que a finales del mes de diciembre decidirán si le asestan un nuevo golpe a la economía de las familias, autorizando aumento al impuesto al predial.

Por cierto, algunos diputados que se han prendido solos y que consideran tener los méritos suficientes para ser tomados en cuenta como candidatos un puesto de elección popular, tienen la oportunidad de ganar adeptos, simpatías, palmaditas, saludos y hasta aplausos, no votando a favor de la propuesta de aumento al impuesto predial, si lo hacen, demostrarán que sí están interesados en servirle al pueblo y no servirse, como muchos lo han hecho.

Por ejemplo, el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas, Carlos Alberto García González, anda muy interesado en servirle a la gente a través de la alcaldía de Matamoros, en una diputación federal o senaduría.

El líder del Congreso, resultó suertudo, ya que tiene en la propuesta de aumento al impuesto predial una oportunidad de ganar aplausos y respaldos, realizando las acciones necesarias para que no se apruebe el incremento a esa contribución.

Los diputados llamarán a los Síndicos y Tesoreros de los Ayuntamientos que tienen esa pretensión, a los que de inmediato les deberían advertir sobre la negativa de aumento y proporcionarles algunos consejos para ingresar mayores recursos económicos que fortalezcan las finanzas de las tesorerías municipales.

Los legisladores locales saben que existe un proceso electoral y que pronto se celebrarán elecciones, por lo que, aquellos que aspiren a practicar el “chapulineo”, o sea buscar otro puesto de elección popular, deben hacer las cosas a favor de los electores, sino en las urnas los castigarán con un voto en contra.

El dato: El gerente de la COMAPA Victoria, Gustavo Rivera Rodríguez, pone el ejemplo a varios Ayuntamientos que no pueden subsistir sin el aumento de impuestos.

El organismo a cargo del joven funcionario, sigue operando con las mismas tarifas y mantiene a la COMAPA funcionando adecuadamente al aplicar un orden administrativo y financiero.

Hasta el momento su decisión es no afectar el balsillo de las familias y para mejorar los ingresos económicos del organismo, estableció acciones para exigir el pago a quienes desde hace varios años tienen adeudos. No aumentando tarifas se apoya la economía de las familias y con sus acciones fortalece las finanzas de la empresa para seguir brindando eficiente servicio.

