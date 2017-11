Venden armas en EU sin verificar antecedentes

Congresistas proponen ley que establece consecuencias y castigos para las agencias federales y estatales que no hagan su trabajo de reportar el historial criminal de las personas con antecedentes ante el NICS

Por: Primitivo López/Corresponsal El Día Jueves 23 de Noviembre del 2017 a las 17:17

La investigación del ataque con arma de fuego a una iglesia de Shuterland Springs, Texas, donde murieron 26 personas, reveló que hay serias deficiencias de antecedentes penales de los compradores

Autor: Adrián López

Laredo, Texas.- La investigación del ataque con arma de fuego a una iglesia de Shuterland Springs, Texas, donde murieron 26 personas, reveló que hay serias deficiencias de antecedentes penales de los compradores y que resulta insuficiente el Sistema Nacional de Revisión Instantáneo de Antecedentes Criminales (NICS), denunció el congresista federal texano, Henry Cuellar.



Por esa razón, Cuellar y su colega John Culberson, presentaron una propuesta de ley que hará más eficiente el Sistema NICS y establecerá sanciones a las agencias estatales y federales que no lo cumplan al pie de la letra.



Cuellar dijo que la investigación sobre la balacera de Shuterland, Springs, poblado que se localiza dentro de su Distrito, reveló que hay enormes deficiencias en el NICS lo que facilita la adquisición de armas a personas peligrosas.



La propuesta legislativa establece consecuencias y castigos para las agencias federales y estatales que no hagan su trabajo de reportar el historial criminal de las personas con antecedentes ante el NICS.



“La horrible tragedia ocurrida en mi Distrito es un llamado de alerta para prevenir que este tipo de casos vuelvan a ocurrir, la propuesta que presentamos tiene el objetivo de llenar las lagunas que hay ahora”, indicó.



Presentamos una legislación bipartidista que llenará las lagunas en NICS que llevaron a tragedias como la de Sutherland Springs.



La Ley FIX NICS es un ejemplo de ambas partes en ambas cámaras del Congreso que trabajan juntas para dejar de lado la política partidista y ofrecer soluciones reales al pueblo estadounidense.



"Durante años, las agencias y los estados no han cumplido con la ley y no han podido cargar estos registros críticos sin consecuencias", dijo el Senador John Cornyn.



"Solo un registro que no se informa adecuadamente puede llevar a una tragedia, como el país vio la semana pasada en Sutherland Springs, Texas. Este proyecto de ley tiene como objetivo ayudar a solucionar lo que se ha convertido en un problema sistémico en todo el país, para que podamos prevenir mejor que los delincuentes y los abusadores nacionales obtengan armas de fuego”.



"Este acuerdo fortalecerá el sistema de verificación de antecedentes y salvará vidas. Nuestro proyecto de ley marca un hito importante que muestra que se puede llegar a un acuerdo real sobre el tema de las armas de fuego, y me alegro de que la Cámara siga su ejemplo ", dijo el Senador Chris Murphy.



"No es ningún secreto que creo que se necesita hacer mucho más. Pero este proyecto de ley garantizará que miles de personas peligrosas no puedan comprar armas. Representa la actualización más sólida del sistema de verificación de antecedentes en una década, y proporciona la base para un mayor compromiso en el futuro”, agregó.



"Si la ley existente se hubiera aplicado, la terrible tragedia en Sutherland Springs, Texas nunca hubiera ocurrido. La negligencia pura del informe de antecedentes penales en el Sistema NICS debe finalizar ", dijo el representante John Culberson.



"Me siento honrado de unirme a mis colegas legisladores de Texas, el Senador John Cornyn y el Representante Henry Cuellar en la Ley Fix NICS y me siento muy alentado por el esfuerzo bipartidista para responsabilizar a las autoridades federales y estatales de las leyes existentes. Insto a mis colegas en el Congreso a que respalden esta legislación fundamental y salvadora de vidas”, señaló.



"Los sistemas deben ser precisos y completos para que podamos detener estas tragedias”, añadió.



"La epidemia de violencia armada en nuestro país ha devastado demasiadas vidas en demasiadas comunidades, incluida la mía", dijo el representante Pete Aguilar. "Al fortalecer el Sistema de verificación de antecedentes, este proyecto de ley es un paso de sentido común en la dirección correcta para evitar tragedias futuras", reiteró.



Antecedentes de la Ley de reparación de NICS



• Requiere que las agencias y estados federales elaboren planes de implementación de NICS enfocados en cargar toda la información a la verificación de antecedentes, sistema que demuestre que a una persona se le prohíbe comprar o poseer armas de fuego con arreglo a la legislación vigente, incluidas medidas para verificar la exactitud de los registros.



• Hace rendir cuentas a las agencias federales si no pueden cargar los registros relevantes al sistema de verificación de antecedentes a través de informes públicos y prohibiendo el pago de bonificaciones para los designados políticos.



• Recompensa a los estados que cumplen con sus planes de implementación de NICS a través de las preferencias e incentivos de subvenciones federales, al tiempo que aumentan la responsabilidad a través de informes públicos para aquellos que no cumplen con sus planes.



• Reautoriza y mejora importantes programas de aplicación de la ley para ayudar a los gobiernos estatales a compartir información relevante sobre registros criminales con NICS.



• Crea una Iniciativa de Prevención del Abuso Doméstico y la Violencia para garantizar que los estados tengan los recursos e incentivos adecuados para compartir toda la información relevante con NICS que demuestre que un delincuente o abusador doméstico está excluido de comprar armas de fuego según la ley actual.



• Brinda asistencia técnica importante a las agencias y estados federales que están trabajando para cumplir con los requisitos de uso compartido de registros de NICS.









Bamp