Niño rescatado en Madero se salió de casa cuando su madre dormía

La madre ya acudió a las instalaciones del DIF municipal para recogerlo, pero no le fue entregado debido a que la dependencia se encuentra realizando las investigaciones pertinentes

Por: Carlos Juárez/Madero El Día Jueves 23 de Noviembre del 2017 a las 13:13

El pequeño que fue localizado solo esta madrugada en una banqueta de la colonia Benito Juárez en Madero, se salió de su casa sin que sus familiares se dieran cuenta pues estaban dormidos

Autor: Carlos Juárez

Ciudad Madero, Tamaulipas.- El pequeño que fue localizado solo esta madrugada en una banqueta de la colonia Benito Juárez en Madero, se salió de su casa sin que sus familiares se dieran cuenta pues estaban dormidos, informó la secretaria particular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal Raquel Ríos.



Manifestó que la madre del infante ya acudió a las instalaciones del DIF local para recogerlo, sin embargo, no le fue entregado debido a que la dependencia se encuentra realizando las investigaciones pertinentes.



"Tuvimos conocimiento de esta situación, donde este niño fue presentado en la Clínica del Sistema DIF de Ciudad Madero y se han activado ya los protocolos conducentes para proceder a las investigaciones", comentó la funcionaria.



Detalló que las investigaciones tanto de campo como jurídicas, ayudarán a determinar la reintegración de este menor de edad.



"Fue encontrado en la calle Jaumave, el niño está en buenas condiciones de salud, fue valorado y atendido como parte del protocolo que se aplica en cada uno de estos casos, quiero ser muy clara no porque lo amerita su salud", expuso.



Los familiares, añadió, “refieren que estaban dormidos y no se percataron de esta situación, pero bueno como te repito las investigaciones se están llevando a cabo para proceder".



"Este niño está en salvaguarda del Sistema DIF en tanto se esclarezca la situación por parte de la Procuraduría del DIF, misma que se encargará de tomar las medidas jurídicas necesarias y detonar los mecanismos para alguna otra autoridad competente que se vea involucrada en este caso".



Hay que recordar que el infante fue rescatado alrededor de las tres de la mañana de hoy jueves por veladores y policías estatales, cuando deambulaba en una banqueta de calle Jaumave entre Chihuahua y Durango de la colonia Benito Juárez.



Pero reportes policíacos refieren que reside en la calle Ocotlán, en la vivienda marcada con el número 906 de la colonia Hidalgo.

ncme/oal