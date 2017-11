El salario mínimo

Por: Carlos Santamaría El Día Jueves 23 de Noviembre del 2017 a las 12:28

No cabe duda que ha sido el tema de cafés, metideros políticos y en general de la sociedad: el aumento al salario mínimo, que ha sido “extraordinario” en comparación con otros años, donde se burlaron más de la población quienes tienen a su cargo tan importante decisión, y ahora, pretendieron darnos algo distinto, que a decir verdad, no satisface las necesidades básicas.

Probablemente ofende más a la población el hecho de que Senadores y Diputados Federales, así como diputados del Congreso de Tamaulipas se autorizaron sendos bonos de fin de año de varias decenas de miles de pesos, cuando todos sabemos el tipo de trabajo que están acostumbrados a realizar.

No son representantes populares: son actores de un circo en el que se simula una autonomía, en un sistema político mexicano donde hay una sola decisión y voz, y ellos, los “representantes” tienen que ser dóciles a la orden que les dan.

Recuerde el lector la exhibida que les dieron en la entidad cuando autorizaron una ley que contravenía ordenamientos nacionales, y tuvo que ser el gobernador quien ordenó que ésta se derogara por ser contraria a la ley.

Y en aquel entonces, todos, -afines y no afines al PAN- votaron a favor: fue unanimidad manifiesta y práctica, enfermiza y que denota la voluntad que tienen de trabajar con nosotros.

Y así, se darán un bono, con la desfachatez que tienen al ser ellos los que autorizan las partidas. Vividores que se auto premian y más.

Y en tanto, la población sigue enojada por el aumento al salario mínimo, que hace muchos pero muchos años dejó de ser representativo de las necesidades de una familia: el salario es muy corto, y la verdad es que no vemos la forma en que una familia pueda vivir con ese importe.

Vaya, solamente salir a comprar papas, tortillas y algunas cosas ´mas para darnos cuenta que no alcanza el dinero, y que las amas de casa y uno que otro encargado de las finanzas familiares tienen que hacer, prácticamente, “magia” para que el dinero alcance.

Y mire usted: ice la gente: “la papa no subió mucho: de 14 subió a 18; lo que no se percatan es que son incrementos de más del 30 por ciento. a veces son pequeños en cantidad por el costo de las mercancías, pero en porcentaje, podemos afirmar que hoy ganamos menos que hace un año, aunque los importes pudieran ser más grandes, pero sabemos que no es igual.

Otro ejemplo: la gasolina: todos sabemos lo que ha subido, y que no es congruente el incremento con la inflación o el salario. Dos o tres pesos de aumento fue mucho, y lo peor son los rumores de que llegará a 20 pesos en 2018. Habladurías, probablemente, pero el temor porque nos han hecho muchas iguales, ahí está, y la población está temerosa de lo que pudiera venir, y no queremos más sorpresas.

En tanto, debemos pugnar porque en la entidad siga promoviéndose el empleo, principalmente a niveles medios donde los trabajadores no sean obreros de un salario mínimo sino gente que gane un poco más, que nos urge en todos los hogares.

Nuestros hijos cada vez estudian más, obtienen grados de licenciatura y maestría, e inclusive doctorado, y están estacionados con salarios míseros que no alcanzan para vivir, ya no digamos al nivel de estudios que tienen, sino decorosamente.

Mientras México encuentra una fórmula de mejorar si situación económica, sería justo y congruente que esos vividores llamados “diputado “ y “senador” se cancelaran el bono inmoral que están a punto de robar del erario público, sin merecerlo, sin que sea de ellos, y en una congruencia ciudadana pugnaran por que mejoren las condiciones generales del país, y entonces sí, todos disfrutemos de los beneficios de ser una nación con una situación mejor, que se lograría si pudiéramos erradicar la maldita corrupción que nos inunda, nos ahoga, y nos deprime por ser un tema donde la autoridad no interviene. Solo simula.

Comentarios: columna.entre.nos@gmail.com