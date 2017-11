Remolcan ocho motocicletas durante operativo en Ciudad Victoria

Por: Alberto Serna/Ciudad Victoria El Día Miercoles 22 de Noviembre del 2017 a las 21:00

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Al menos ocho motocicletas fueron remolcadas al corralón municipal durante el operativo realizado por la dirección de Tránsito y Vialidad y la Policía Estatal, informó el agente de Tránsito en Ciudad Victoria, Eleazar Molina López.



Indicó que todo es con la finalidad de poner en orden a los conductores de estos vehículos.



“Más que nada es un operativo para verificar que las motocicletas cuenten con las placas, además de que tengan sus papeles vigentes y que los conductores y pasajeros utilicen el casco” comentó.



Señaló que esto se debe a que en los accidentes participan en un 80 por ciento los motociclistas.



“Es un operativo para que la gente haga conciencia de que debe de tener todo en orden, además de que los motociclistas que no tengan casco, pedirles que lo usen, porque es de gran riesgo manejar la motocicleta sin él, además de que un 70 por ciento de los conductores no lo utilizan”, explicó.



Y agregó: “Los vehículos que no tengan placas, papeles y que los conductores no tengan licencia ni usen casco son remolcadas al corralón y tienen que pagar la multa correspondiente, de momento se llevaron ocho”.







