Exigen clausura de taller mecánico en colonia de Madero

Ya que durante esta semana se registraron dos siniestros en un terreno del Callejón de Barriles, donde un total de seis unidades fueron consumidas por el fuego

Por: Carlos Juárez/Ciudad Madero El Día Miercoles 22 de Noviembre del 2017 a las 17:22

Ciudad Madero, Tamaulipas.- Vecinos del sector Carranza de Ciudad Madero, exigen a las autoridades la clausura de un taller mecánico, luego de dos incendios que pusieron en peligro a los colonos.



Durante esta semana, se registraron dos siniestros en un terreno del Callejón de Barriles, donde un total de seis unidades fueron consumidas, así como el daño a un taller.



Los habitantes aseguraron que el taller que tiene dos años en función, así como otros establecimientos ubicados en la colonia, no cuentan con las medidas de seguridad necesarias.



La señora, Georgina Quiroz, puntualizó que: "Esos establecimientos no cuentan con lo necesario para actuar en caso de un incidente y los propietarios no se responsabilizan de sus errores".



Pidió la intervención de autoridades, pues considera que el riesgo es aún mayor, pues a unos cuantos metros se ubica una gasera y enfrente la Refinería Francisco I. Madero.







