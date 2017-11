Descartan que por inseguridad se haya ido Volaris de Reynosa

Son estrategias de la aerolínea, incluso salieron de otras ciudades del país y no sólo de Tamaulipas, manifestó el subsecretario de Turismo en el Estado José Luis Martínez

Por: Liliana Torres/Ciudad Victoria El Día Miercoles 22 de Noviembre del 2017 a las 17:16

La Aerolínea Volaris se fue de la ciudad de Reynosa por estrategia y no porque haya tenido problemas por inseguridad, afirmó el subsecretario de Turismo en el Estado José Luis Martínez Portillo

Manifestó que estas son estrategias de la aerolínea, incluso salieron de otras ciudades del país y no sólo de Tamaulipas.



"No es que sean problemas, están apostando a los vuelos internacionales, entonces son estrategias de mercado, nosotros entendemos que a fin de cuentas es negocio y ellos ahorita son parte de su estrategia", explicó.



Rechazó que existan problemas en las aerolíneas de Tamaulipas, aun y cuando ha trascendido que Aeroméxico se va de la ciudad de Matamoros y Nuevo Laredo.



"En Matamoros oficialmente por la línea aérea no hay ninguna mención, todo es especulación, la línea aérea opera con números negros, entonces no vemos por qué, tal vez haya otros motivos que no estamos enterados, pero si nos dimos inmediatamente a investigar y a preguntar, tenemos citas con la línea aérea de aeropuertos, pero queremos saber qué es lo que pasa", expuso.



Destacó que en Nuevo Laredo a partir de enero del 2018 se incrementarán los vuelos, luego que se habían disminuido por diversas circunstancias, “ya va haber dos vuelos en Laredo, es una cosa por otra, pero oficialmente de Matamoros no tenemos noticias de que se vaya".



Respecto a Ciudad Victoria, Martínez Portillo reconoció que la queja constante de los usuarios es por el alto costo de los vuelos, mientras que en Tampico las aerolíneas funcionan con eficiencia.



"Están operando perfectamente bien, de Victoria pues si sabemos que hay algunos detalles que tenemos en la mesa de negociación, para conseguir mejores precios para los usuarios de aquí de Victoria", puntualizó.