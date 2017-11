Expulsará PAN a “Chaqueteros”

Por: Alma Niger El Día Martes 21 de Noviembre del 2017 a las 20:05

La dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) en Tamaulipas ha sentenciado que todo aquel miembro de este instituto político que ande apoyando a candidatos de otros partidos e incluso independientes, o coqueteando con estos, será dado de baja de manera inmediata de las filas del partido, sin miramiento alguno. Y aunque para muchos esto pudiera ser considerado una cacería de brujas, la realidad es que en el PAN están en todo su derecho de exigir lealtad a sus militantes, pues no es posible que haya quienes se digan panistas de hueso azul, y por debajo del agua anden apoyando a otros partidos o candidatos. Así que quienes ya le dieron su firma a Margarita Zavala u otros aspirantes independientes, esperen a la brevedad su carta de expulsión del blanquiazul.

SIN SALIR EL HUMO BLANCO

Aun no hay humo blanco en la cuestión de la designación de las candidaturas que competen al Partido Acción Nacional (PAN) en Nuevo Laredo, por lo que la expectativa prevalece. Y es que se esperaba que durante la visita que hizo el pasado lunes a esta ciudad fronteriza el primer panista de Tamaulipas, el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, se vislumbrara algo al respecto, pero según lo comentado por varios de los participantes el tema no fue abordado entre los asistentes a la reunión que se llevó a cabo en el rancho Los Papalotes, propiedad de la familia Canales Bermea, o si lo hubo fue en “cuadro chico” y se mantiene en secrecía como medida de estrategia a fin de no mostrar aún las cartas a los adversarios. Lo cierto es que el nerviosismo se mantiene entre algunos de los involucrados, sobre todo en la asignación de la diputación federal, por lo que tendrán que seguir esperando, y se espera que ahora sea en diciembre cuando se defina al respecto. Sea pues.

GRAN CONVIVENCIA CON EL “GOBER”

Lo que sí no quedó duda en dicha reunión fue la camaradería que vivieron tanto el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y el Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar, y demás participantes, entre los que destacaron la presidenta del DIF Nuevo Laredo, Adriana Herrera Zárate; la regidora y presidenta del PAN en Nuevo Laredo, Imelda Sanmiguel Sánchez; el regidor Manuel Canales Bermea; el Jefe de la Oficina Fiscal del Estado, Arturo Sanmiguel Cantú; el Director de Desarrollo Rural, José Luis Canales Bermea; la Secretaria de Bienestar Social, Alma Rosa Castaño; la Secretaria de Servicios Públicos Primarios, Irma Richer De León; la Secretaria de Innovación Gubernamental, Claudia Galaviz Sida, entre otros. Y es que celebraron el inicio de la temporada de cacería de venado cola blanca con algunos cazadores que ya llegaron a la región.

SE VIENE LA PEOR ESCALADA DE PRECIOS

A partir del próximo mes los mexicanos habremos de registrar la peor escalada de precios de todos los tiempos, esto al entrar en vigor el nuevo aumento al salario mínimo, que en esta ocasión será de los mayores de los últimos años. Y es que la Comisión de Salarios Mínimos autorizó elevar el salario mínimo vigente en la capital del país, y que es el mismo que tenemos en Nuevo Laredo, de 80.04 pesos a 88.36 pesos, lo que representa 8.32 pesos diarios. Y si antes con los aumentos de 2 o 3 pesos al mínimo se venían aumentos en escalada en todos los productos básicos, pues con lo que se va incrementar a partir del primero de diciembre del presente año, la situación se va a poner peor, pues habrá alzas desproporcionadas en todos los productos de la canasta básica, y máxime que en diciembre habrá lana por aquello del pago de los aguinaldos y otras prestaciones de fin de año. Y a como somos los mexicanos, que cuando hay lana nos vale gorro y gastamos a lo bestia, pues eso también será aprovechado por los proveedores y comerciantes para hacer su agosto en pleno diciembre. Pa´l baile vamos.

LISTOS LOS JUEGOS DE “TECOS”

Con la aprobación que dio el Cabildo de Laredo, Texas, para que el equipo de béisbol Tecolotes juegue en dicha ciudad, se oficializa que dicho equipo será de los Dos Laredos, y con ello todo está listo para que la temporada arranque en el mes de marzo del año entrante. Por cierto que ahora la liga de béisbol ya la van a hacer como la de fútbol, pues habrá dos torneos en un solo año, dizque para hacer más atractivo el referido deporte. De esta manera habrá juegos de fines de marzo hasta noviembre, con descanso en julio entre ambos torneos. Buenos esperemos que le vaya bien a nuestros “Tecos” en esta nueva modalidad.

CONSTERNA MUERTE DE LÍDER DE MORENA

Hay consternación en Nuevo Laredo por la muerte del ex dirigente del Sindicato de Telefonistas Sección 16 de Nuevo Laredo, y activista del Partido MORENA, Rogelio González Santillán, acaecido el pasado lunes al mediodía en la Ciudad de México, a donde había acudido para participar en la asamblea nacional de MORENA, celebrada en el Auditorio Nacional, pero estando en el hotel le vino un paro cardíaco y fue encontrado sin vida horas después. Rogelio era un verdadero luchador social, y un gran orador, además de siempre atento y amable, soñando por un México mejor. Fue de los fundadores de MORENA en Nuevo Laredo, consejero estatal del mismo partido y de hecho figuraba para ser el coordinador distrital, pero la muerte le quitó dicha aspiración. ¡Descanse en paz!

FALLECE MADRE DE EX SECRETARIA

Quien también se encuentra de luto es la licenciada Iliana Maribel Medina García, ex Secretaria de Bienestar Social y tres veces candidata a diputada por el PAN, esto tras la muerte de su madre, la señora Martha Elia García de la Peña, fallecida el pasado lunes, luego de una larga enfermedad, que precisamente generó que Iliana se viera forzada a renunciar a su cargo, a fin de atender a su señora madre. Su cuerpo es velado en Capillas Vázquez de Obregón y Nayarit y este miércoles a las 11 de la mañana se le ofrecerá una misa en la iglesia de la Sagrada Familia para posteriormente su cuerpo ser traslado a San Rafael de las Tortillas para su cristiana sepultura. ¡Descanse en paz!

GRAN DERRAMA DEJÓ EL BUEN FIN

Que fueron poco más de 2 mil 500 millones de pesos las ventas que se registraron en Tamaulipas durante el pasado Buen Fin celebrado del 17 al 20 de noviembre, esto según un reporte de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, que revela además que fueron 12 mil 500 los establecimientos que participaron en esta campaña. Que los productos más vendidos fueron los electrónicos, línea blanca y muebles para el hogar. Además se presume que no hubo una sola queja ante la Profeco, aunque en este sentido no se debe presumir mucho, ya que todo mundo saber que la Profeco es un vil cero a la izquierda, y el presentar quejas ante la referida dependencia, y no hacer nada, es lo mismo.

LO ÚLTIMO

Malas noticias para los habitantes del sur de la ciudad de Nuevo Laredo, toda vez que continuarán con baja presión en sus tomas domiciliarias por lo menos hasta el viernes, debido a que la COMAPA lleva a cabo trabajos de reparación de una bomba de captación en la planta sur-poniente. No se suspenderá el servicio, pero sí tendrán muchos que bañarse al estilo lagartija, es decir, pegados a la pared… Del primero de diciembre de este año al 31 de enero del 2018, las tiendas Smart realizarán la campaña de redondeo a favor del DIF Nuevo Laredo, por lo que se exhorta a los ciudadanos a participar en dicha campaña, ya que con lo que se recaude se adquirirá y aplicará toxina botulínica a menores que acuden a terapia al Centro de Rehabilitación Integral (CRI)… Muy bien recibida ha sido la noticia de que el verano entrante no solo habrá vuelos a Cancún a través de la empresa Magnicharter, sino también a Puerto Vallarta. Y es con esto habrá nuevas opciones para los vacacionistas… ¿Quién es la empleada de una de las oficinas del edificio anexo de la Presidencia Municipal a la que le apodan “La Langosta”? por aquello de que “tiene toda la carne en la parte trasera”, jajajaja.

Comentarios, chismes y mentadas de mami en almaniger@gmail.com