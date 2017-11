Se apapo el Frente Ciudadano

Por: Daniel Romero El Día Martes 21 de Noviembre del 2017 a las 17:07

Pese a ser día festivo el llamado instituto político “Morena” y el denominado “Frente Ciudadano por México”, tuvieron bastantita actividad y claro, buscando llevarse la de ocho columnas.

Caso contrario a la de un servidor que quiso por primera vez descansar un 20 de noviembre, en el aniversario de la Revolución Mexicana, y de paso atender, como marca el manual, a mi concuña GRACIELA GARZA, que el lunes llegó a un año más de vida.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, encabezó el Consejo Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, en donde presentó el proyecto de nación (uno más) y de paso le dio un monumental espaldarazo a CALUDIA SHEINBAUM PARDO, y nadie se acordó ese lunes del renegado de RICARDO MONREAL ÁVILA.

Y para no dejar dudas, el Tabasqueño le levantó la mano a la Delegada de Tlalpan, que fue distinguida para emitir el discurso inaugural ante alrededor de 10 Mil delegados, que atiborraron el Auditorio Nacional.

Se contó con la presencia de PORFIRIO MUÑOZ LEDO, ALBERTO ANAYA el nuevo aliado del “Peje”, que es además el dueño de la franquicia del Partido del Trabajo, el influyente empresario ALFONSO ROMO, MARTÍN BATRES, el presbítero ALEJANDRO SOLALINDE, el senador ALEJANDRO ENCINAS, por mencionar tan solo algunos.

EL FRENTE Ciudadano por México, que está integrado por el PAN, PRD y MC, se apapo; ya que un día después de que el Papa FRANCISCO, inauguró en el Vaticano la Jornada Mundial en favor de los pobres, ellos se sacaron de la chistera la propuesta de implementar una “Renta Básica Universal”.

Se trata de que a los mexicanos se les dé un ingreso para con ello combatir la pobreza y la desigualdad, según palabras del líder nacional azul RICARDO ANAYA.

Anaya es de la idea de que si se logra reorganizar el gasto social se podrá financiar la propuesta.

Dicha propuesta la llevaron ante el Instituto Nacional Electoral, nomás que hay que esperarse, porque todavía no son los tiempos.

NI DUDA cabe que el Presidente Municipal de Suelo Riobravense JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDÚA, sabe darle el destino correcto, a las aportaciones federales.

Juan Diego, anunció la construcción de 10 Comedores Escolares, ya iniciaron las obras, que serán financiadas por el Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social.

Sobre ello el Alcalde comentó: “Asumimos el compromiso de responder las demandas que la ciudadanía nos manifestaba, concretando acciones, trabajos y obras, que son de mayor importancia para nuestras familias, para los niños y jóvenes, el trabajo es mucho, pero seguiremos gestionando con el Gobierno Federal, para poder seguir construyendo una ciudad progresista, una ciudad grande como su gente, como lo es Río Bravo”.

COMENTABA hace algunos días que el Secretario General del Comité Municipal de Suelo Riobravense CONSTANCIO DIMAS MORENO, me envió a través de mi cuenta en Hotmail, que de momento ese instituto político no tiene ningún aspirante a la Alcaldía.

Mencioné el nombre de ISMAEL ZAPATA, como aspirante a la Alcaldía, y partiendo de que aspirante es sinónimo de candidato; pues debo reconocer que tiene razón Don Constancio.

Es por eso que la palabra aspirante la cambié por soñador, y porque la figura de aspirante nunca ha aparecido en ningún instituto político, y además no son tiempos de hablar de candidaturas.

De paso el Secretario General me hace la aclaración que de momento el PAN no tiene ningún aspirante a la alcaldía y que no promueve y desconoce a cualquier persona o personas que se promuevan en su nombre.

VOLVIÓ a salir con otra burrada el Gobernador JAIME “El Bronco” RODRÍGUEZ CALDERÓN, al manifestar que invita a los regios a quedarse a comprar en Nuevo León, en lugar de ir a Reynosa.

Y eso que es buen cuate de su par Tamaulipeco FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.

Los regios no acuden a comprar a Reynosa, van a McAllen y este fin de semana lo harán debido al llamado “Viernes Negro”.

No debe de haberle caído nada bien a las autoridades estatales de Tamaulipas las declaraciones vertidas por Jaime, en el sentido de que en Reynosa priva la inseguridad y pasar por ahí es harto peligroso.

Y mejor dejar la vuelta para otros días cuando las autoridades Tamaulipecas, puedan recuperar el orden en la vecina Reynosa.

La primera persona que salió a tratar a echar abajo las declaraciones del Gobernador de Nuevo León, fue la Vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio de aquella ciudad Texana SILVIA GARZA MÉNDEZ, en el sentido de cruzar por Reynosa no representa ningún peligro partiendo de que se han desplegado filtros de seguridad como nunca antes.

¿A quién le creemos a “El Bronco” o a Silvia?

BUENAS noticias para los Neolaredenses, ya que en el verano del 2018 tendrán a su disposición vuelos para sitios turísticos de México, esto gracias a gestiones del Presidente Municipal ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR.

Se tendrá un vuelo directo a Puerto Vallarta, que será por vez primera, y por segunda ocasión a Cancún.

Sobre ello el Alcalde dijo: “Es muy grato anunciarles que Nuevo Laredo tendrá el próximo verano un vuelo por semana a Puerto Vallarta y a Cancún. Tras constantes gestiones y esfuerzos que se han realizado para ofrecer a los ciudadanos esta oportunidad de viajar a nuevos destinos, nuestra ciudad además adquiere una imagen positiva hacia el turismo”.

En Laredo, Texas fue presentado el equipo de “Los Tecolotes” de los Dos Laredos, que jugarán en el estadio “Uni-Trade” a partir de marzo.

En Representación del Presidente Municipal ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, acudió el Secretario del Ayuntamiento RAÚL CÁRDENAS, quien aplaudió la decisión del cabildo de aprobar el retorno del béisbol profesional.

TODO UN éxito resultó el Torneo Internacional de Pesca denominado “Segunda Copa Tam”, que tuvo como sede la playa “La Pesca”, ya que contó con un registro record de participación y asistencia.

El Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, encabezó la entrega de premios y felicitó al Club de Caza y Pesca “Tamatán”, por el esfuerzo conjunto, pero sobre todo porque se rompió record de participantes lo que constituyó todo un éxito.

El Mandatario tamaulipeco expresó: “De eso se trata este tipo de eventos, de la convivencia familiar. Es parte del trabajo que estamos realizando en el Gobierno de Tamaulipas, nos estamos sumando a todos los eventos que están relacionados con los deportes, con la convivencia, pero sobre todo, que nos ayudan a impulsar las tradiciones y las buenas costumbres que se tienen en Tamaulipas”.

En esta segunda edición se contó con la participación de pescadores Tamaulipecos y provenientes de los estados de Coahuila, Nuevo León, Veracruz, San Luis Potosí y el sur de Texas.

PORQUE aún hay tiempo no se le pase felicitar este martes con motivo de su cumpleaños a ALDO HIDALGO, OSCAR ALEXANDRE ARJONA y JOSÉ CORTÁZAR.

Un monumental abrazo y que vengan muchos más.

TERMINAMOS PERO VOLVEREMOS…D…M…

Correos electrónicos:barre283@hotmail.com y barre283@yahoo.com