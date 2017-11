Acusan a secretario de Madero de estancar reglamento animal

Desde hace más de un mes se concluyó y revisó dicho reglamento, por lo que la Comisión de Ecología no se explica el motivo para que el secretario del Ayuntamiento de Ciudad Madero, Jonathan Ruiz Álvarez, lo tenga detenido

Por: Carlos Juárez/Ciudad Madero El Día Martes 21 de Noviembre del 2017 a las 17:05

La Comisión de Ecología acusó al secretario del Ayuntamiento de Ciudad Madero, Jonathan Ruiz Álvarez, de tener detenido el reglamento de Protección Animal, dijo el regidor presidente de la Comisión, Martín Valdez Quiroz

Autor: Carlos Juárez

Ciudad Madero, Tamaulipas.- La Comisión de Ecología acusó al secretario del Ayuntamiento de Ciudad Madero, Jonathan Ruiz Álvarez, de tener detenido el reglamento de Protección Animal, dijo el regidor presidente de la Comisión, Martín Valdez Quiroz.



Señaló que desde hace más de un mes se concluyó y revisó dicho reglamento, por lo que le explican cuál es el motivo para que el funcionario lo tenga detenido.



"Es un tema que ya lo terminamos en su momento, atendiendo la indicación del Estado nos dimos a la tarea de valorarlo oportunamente, se entregó al secretario del Ayuntamiento y es ahí donde está detenido", aseveró.



"No sabemos las causas, el reglamento está ampliamente revisado por todas las dependencias y no sabemos porque no lo hayan podido meter a su autorización a Cabildo", comentó.



Por lo anterior, señaló que solicitará una explicación a Ruiz Álvarez, para que de manera oportuna informe sobre la situación de la ley.



"En su momento voy a mandar un oficio para que me conteste cuál es el motivo por el cual no se ha podido cabildear, pero ya está listo desde hace un mes", concluyó.







Bamp