Descartan visita de dirigente nacional del PRI a Tamaulipas este año

Por la carga de trabajo con miras a seleccionar al candidato presidencial se tiene descartada una visita de Enrique Ochoa Reza en lo que resta del año, reconoció el presidente del tricolor en el Estado, Sergio Guajardo Maldonado

Por: Nora Hernández/Ciudad Victoria El Día Martes 21 de Noviembre del 2017 a las 17:02

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Enrique Ochoa Reza sigue desairando a los priistas tamaulipecos, por la carga de trabajo con miras a seleccionar al candidato presidencial se tiene descartada una visita en lo que resta del año, reconoció el presidente del tricolor en el Estado, Sergio Guajardo Maldonado.



Dio a conocer que la agenda en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) está apretada, por las definiciones que deben darse antes de finalizar el año sobre el candidato presidencial.

“Creo difícil que pudiera estar este año en Tamaulipas”, dijo tras advertir que hace algunos días les comentaron fecha tentativa para finales del presente mes de noviembre.



“Lamentablemente ya ahora prácticamente andan con el tiempo encima, en torno al inminente proceso electoral federal, la convocatoria, el registro e inicio de precampañas, veo difícil que en lo que resta del año que el presidente Enrique Ochoa pudiera venir a Tamaulipas.



TRIPLE EVALUACION PARA REELECCIÓN.



Los presidentes municipales en funciones que tengan la intención de ir a una reelección deberán pasar tres evaluaciones o filtros para que puedan ser tomados en cuenta, dijo Guajardo Maldonado.



Tras indicar que la reelección “no es automática”, advirtió que para entrar a la carrera y lograr la candidatura, primero deben pasar una evaluación del CEN y el CDE en materia política.



Además de una evaluación del trabajo desempeñado, que en gran medida incluye tener su situación financiera a salvo, además de la evaluación política deben manifestar el deseo de participar.



Derivado de esas evaluaciones el PRI determinará si podrá jugar con algunos de los cuadros actuales en la elección de 2018, particularmente deben tener un trabajo administrativo muy eficiente, para no correr el riesgo de que les hagan observaciones a sus cuentas públicas en pleno proceso electoral.



Advirtió que los diputados locales priistas actuales deben vigilar que las observaciones no sean de revancha y ayudarlos a solventarlas, porque de lo contrario no podrán ser tomados en cuenta si enfrentan algún señalamiento.