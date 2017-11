Piden evitar satanizar a Tamaulipas por violencia

Piden evitar satanizar a Tamaulipas por violencia, consideró el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio (Fecanaco), Julio Almanza Armas.

Matamoros, Tamaulipas.- A Tamaulipas no se le debe satanizar por la violencia en dos municipios de la entidad, hay otras ciudades fuera de riesgo, consideró el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio (Fecanaco), Julio Almanza Armas.



Lo anterior, luego del exhorto que hizo el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, de que los neoloneses se abstengan de visitar Tamaulipas, debido a la ola de violencia desatada en la región de Reynosa.



Sin embargo, Almanza Armas manifestó que “somos vecinos y ellos han pasado por situaciones iguales o incluso mayores de violencia que Tamaulipas”.



Reconoció que efectivamente se viven tiempos violentos en Reynosa y Río Bravo, sin embargo, no por eso se debe satanizar a toda la entidad y más bien, lo que esperan es que pronto regrese la tranquilidad a esta región fronteriza.



Dijo que tanto el comercio organizado, como la población en general esperan que los gobiernos federal y estatal pongan orden lo más pronto posible, para que se puedan recuperar las calles de los tamaulipecos.



Señaló no estar de acuerdo con la postura de Rodríguez Calderón, sino que: “Debemos apoyarnos de otra manera y no satanizarnos y si eso declaró, no se me hacen acertadas y no estamos de acuerdo con eso”.



Almanza Armas precisó que sí se corren riesgos, pero a cómo está la situación en México, nos puede pasar algo en cualquier momento y en cualquier lado, por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado.



