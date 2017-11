Ofrecen apoyo a pacientes con enfermedades reumáticas

El grupo es conformado por pacientes del Hospital de Especialidades y de otros nosocomios del IMSS como el Hospital General Regional (HGR) 110

Por: Notimex El Día Martes 21 de Noviembre del 2017 a las 09:59

La coordinadora de Apoyo al Paciente Reumático en la UMAE, Rosa Elena Prieto Parra, dijo que el Grupo de Apoyo a Pacientes con Enfermedades Reumáticas continua abierto en el IMSS Jalisco

Autor: Notimex

Guadalajara, (Notimex).- La coordinadora de Apoyo al Paciente Reumático en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), Rosa Elena Prieto Parra, dijo que el Grupo de Apoyo a Pacientes con Enfermedades Reumáticas continua abierto en el IMSS Jalisco.

Agregó que el grupo es conformado por pacientes del Hospital de Especialidades y de otros nosocomios del IMSS como el Hospital General Regional (HGR) 110.

Mencionó que dicho grupo está integrado por más de 50 pacientes con estas patologías, que sesionan el último miércoles de cada mes a las 11:00 horas en las aulas de Enseñanza de la Torre de Especialidades.

La experta señaló que cuentan con el apoyo y la asesoría de personal médico especializado en el tratamiento de enfermedades reumáticas, que suman más de 200, las cuales pueden aquejar a cualquier persona, en cualquier edad.

Manifestó que las más frecuentes en el Servicio de Reumatología del Hospital de Especialidades son en primer lugar Lupus, seguido por Artritis Reumatoide, y Espondilitis Anquilosante.

Indicó que el grupo está abierto a cualquier paciente con enfermedad reumatoide que sea derechohabiente en el IMSS, independiente de cuál sea su Unidad de Medicina Familiar (UMF) de adscripción o su hospital de segundo nivel de atención.

Prieto Parra precisó que entre las actividades que caracterizan al grupo se encuentran pláticas y conferencias, participaciones en el Congreso Nacional de Reumatología y en eventos con motivo del Día Mundial del Lupus, que se lleva a cabo en el mes de mayo, además de su tradicional posada en el mes de diciembre.

Puntualizó que cada año se pretende además concientizar a la población para combatir el estigma que aqueja a los pacientes con enfermedades reumáticas.

Afirmó que esta situación trasciende también en el ámbito laboral, "hay pacientes que llegan al grupo y platican que las personas a su alrededor todavía piensan que: 'se me va a pegar' o no les quieren dar trabajo porque creen que no van a ser funcionales, pero el paciente reumático puede llevar una vida normal, con apego al tratamiento".

Destacó que las expectativas de tratamiento para los pacientes con estas enfermedades son altas "en tanto el diagnóstico sea temprano, y el manejo sea multidisciplinario, sin olvidar la importancia del apego a las indicaciones médicas por parte del paciente".