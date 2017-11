Carecen de plantas tratadoras de agua 26 municipios de Tamaulipas

Por: Alejandra Morante/Ciudad Victoria El Día Lunes 20 de Noviembre del 2017 a las 22:00

Al menos 26 de los 43 municipios de Tamaulipas carecen de plantas tratadoras de agua, por lo que deberán de presentarlo en su presupuesto anual, señaló el diputado local, Carlos Morris Torre

Autor: Fabián Meléndez

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Al menos 26 de los 43 municipios de Tamaulipas carecen de plantas tratadoras de agua, por lo que deberán de presentarlo en su presupuesto anual, para que puedan contar con ese recurso para el próximo año, señaló el diputado local, Carlos Morris Torre.



“Los municipios van a tener que meter dentro de sus presupuestos anuales lo de la planta tratadora de aguas, ya después se va a buscar con los municipios que ya las tienen, de qué manera podemos mejorar su funcionamiento”, comentó.



“Esta semana vamos a volver a sesionar para ver de qué manera podemos empatarnos con las instituciones y de manera conjunta podamos mejorar el tema de la contaminación”, agregó.



“Hemos platicado con varios de los alcaldes y creemos que es muy importante de entrada que lo presenten en su presupuesto, para que no anden batallando en que no lo consiguieron o que por temas de presupuesto no lo quieran poner, está por ley y hay que tenerla”, dijo.



“Por eso la importancia de presentarlo en la Comisión de Recurso Agua para que ellos aprovechen ahora que van a presentar sus presupuestos y para el año entrante ya generen ese recurso”, puntualizó.







