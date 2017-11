Revisarán Semarnat y Estado concesiones en zona costera de Tamaulipas

De momento hay un reporte de 67 predios que al parecer no estaban ejerciendo ni pagando, mientras que otros están ejerciendo, pero sin cubrir los pagos respectivos, informó el delegado de SEMARNAT, Jesús González Macías

Por: Nora Hernández/Ciudad Victoria El Día Lunes 20 de Noviembre del 2017 a las 22:00

La delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Estado, revisaran que las concesiones que operan en la zona costera de Tamaulipas estén dentro de la normatividad

Autor: Nora Alicia Hernández

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Estado, revisaran que las concesiones que operan en la zona costera de Tamaulipas estén dentro de la normatividad y cancelarán aquellas que caigan en irregularidades, dijo el delegado de la dependencia federal, Jesús González Macías.



Dio a conocer que solicitaron a los municipios con costa, una lista de los predios con adeudos, mientras que la delegación revisa cuantas no cumplieron con el desarrollo del negocio o servicio para el que fue autorizada la concesión.



“De tener adeudo y de no haberse realizado el proyecto, hay un mecanismo, se le llama a esta persona, se revisa porque no se hizo el proyecto, se le retira la concesión y queda libre para poder otorgarse a otra persona”, comentó.



En ese sentido explicó que una concesión en terrenos federales de costa se puede otorgar hasta por 20 años, siguiendo la reglamentación debida y presentando los estudios de impacto ambiental, pueden desarrollar restaurante, bares, zonas turísticas: “Un ejemplo algún acuario en zona marítimo federal”.



Aseguró que de momento tienen un reporte de 67 predios que al parecer no estaban ejerciendo ni pagando, mientras que otros están ejerciendo, pero sin cubrir los pagos respectivos, mismos que serán convocados a cumplir con el pago que es algo similar al predial, cuya recaudación debe ser aplicada a la limpieza de playas.



Las concesiones en terrenos federales marítimos, van desde Ciudad Madero en Playa Miramar, pasando por la zona de Altamira, Soto La Marina, San Fernando y hasta Matamoros en playa Bagdad.



Reconoció que en la actualidad en la playa Miramar hay terrenos disponibles para concesión y habrá más, una vez que concluyan con el proceso de depuración para nuevos negocios o desarrollos turísticos.







Bamp