Siguen compañías celulares en primer lugar de quejas en Matamoros

Matamoros El Día Lunes 20 de Noviembre del 2017

Las compañías telefónicas en Matamoros siguen encabezando las quejas en la oficina local de la Procuraduría Federal del Consumidor debido a que no están ofreciendo un servicio de calidad

Matamoros, Tamaulipas.- Las compañías telefónicas en Matamoros siguen encabezando las quejas en la oficina local de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), debido a que no están ofreciendo un servicio de calidad a los usuarios, comentó su encargado Gerardo Edgar Arias Garza.



Manifestó que en muchas de las ocasiones tiene que ver también con la cuestión de las garantías, debido a que no quieren hacerlas válidas, a pesar de que los equipos estén fallando, los reparan y no quedan en óptimas condiciones.



Dijo que además de la telefonía celular, las quejas más comunes son en contra de quienes venden aparatos electrodomésticos y electrónicos, incluso de quienes ofrecen algún tipo de servicio como talleres mecánicos, de transmisiones, herrería y carpintería, principalmente.



Por otro lado, Arias Garza estableció que durante el Buen Fin se registraron algunas guardias y hoy, aunque es festivo, trabajan de manera regular con el propósito de que si hay alguna queja recibirla, sin que el consumidor tenga mayor problema.



Puntualizó que asimismo trabajaron con los operativos del Día de las Madres, del Padre y más recientemente el del Día de los Muertos y seguramente como lo harán durante las ventas de Navidad y Fin de Año.



