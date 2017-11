Morena someterá a consulta ciudadana estrategia rumbo a 2018

México, (Notimex).- El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que será sometido a consulta ciudadana el Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024 de este instituto político que fue aprobado en su IV Congreso Nacional.

Tras destacar que el plan fue elaborado por un grupo de intelectuales sin militancia en Movimiento Regeneración Nacional (Morena), expresó: “Queremos que el plan para transformar el país recoja todos los puntos de vista de los mexicanos”.

En este marco, el líder partidista agradeció el esfuerzo colectivo encabezado por el empresario Alfonso Romo, el economista Abel Hiber, como encargado de las finanzas públicas de Morena, así como de Laura Esquivel, Esteban Moctezuma y Claudia Sheiubaum.

Llamó a defender el proyecto de nación y no distraerse en pleitos mezquinos, para que los intereses personales no desvíen el objetivo, no empañen el propósito de lograr la transformación del país y llevar a la práctica el proyecto alternativo de Morena.

El dirigente morenista exhortó a los militantes a mantenerse unidos y a redoblar esfuerzos para obtener la preferencia de los ciudadanos de cara a los comicios.

En ese sentido reiteró su llamado al jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, para mantenerse en las filas de Morena, aunque el político zacatecano fue el gran ausente durante el IV Congreso Nacional de este instituto político.

Ante los militantes de Morena, López Obrador insistió en que se tiene que fortalecer la organización, y los convocó a hacer la tarea de ir de manera colectiva a todos los distritos más rezagados del país.