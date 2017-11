La virtud de retirarse a tiempo

Por: Ángel Guerra El Día Domingo 19 de Noviembre del 2017 a las 19:33

Una exitosa experiencia de 50 años en el arte de consensuar acuerdos en el PRI, le proporciona a GUADALUPE GONZÁLEZ GALVÁN la potestad para atribuirle propiedades axiomáticas al postulado “en la política, como en el box: hay que saber retirarse a tiempo”.

Habla del suyo, por supuesto: de su retiro.

“No de mi partido, que quede claro”, puntualiza.

Discurre:

“A estas alturas, lo más valioso son las amistades”.

Y es cierto: mientras cruza la calle para atender la cita, se detuvo no menos de 10 veces para saludar personas.

Incluso, mientras dialogaba con el reportero, 3 amigos se acercaron a la mesa para preguntarle, coloquialmente: “¿quién es?”, “¿usted?”, refiriéndose al próximo candidato del PRI a la presidencia municipal.

Y él se carcajea de muy buena gana.

“No se imagina con cuántas gentes de Reynosa estoy en contacto, a través del cel o del chat”, ilustra.

En el punto de reposo de sus 72 años, ha renunciado a cualquier tipo de promoción político-electoral:

“Mi proyecto se llama ciudad Madero”, ataja; y anuncia: “he reactivado mi Notaría Pública y estoy recuperando mi clientela, gradualmente”.

Y precisa:

“En lo político, aspiro a convertirme en una especie de consultor para apoyar con mi experiencia a los jóvenes… pero nada más”.

Hace una pausa y elogia la decisión del boxeador mexicano JUAN MANUEL MÁRQUEZ, quien con cuatro coronas de campeón se retiró del ring después de vencer al filipino MANNY PACQUIAO.

“Eso fue muy sabio: igual es la política, aquí es importante saber retirarse a tiempo”.

Y precisa:

“En la política no es cuando uno quiere, sino cuando se dan tiempo y circunstancia. La política tiene sus tiempos. Imagínate cómo anda la gente que empezó hace 3 o 5 meses… bien gastada”, dice, refiriéndose a los anticipados del 2018.

El ex alcalde de ciudad Madero observa en retrospectiva su vida pública y se da por satisfecho: “A mí, el partido me dio 3 oportunidades: fui presidente municipal, 2 veces diputado local y desempeñé distintas funciones en el área administrativa y de justicia”, enlista el también ex Sub procurador de Justicia.

Detrás del delicado pliegue de sus párpados, sus ojos pequeños emiten destellos y sus labios dibujan una sonrisa pícara, mientras su mente rebusca anécdotas para ilustrar la conversación.

Sus manos añosas juegan sobre la cubierta de la mesa del café de postín del centro de ciudad Madero, apenas a media cuadra del edificio donde una vez él ocupó la oficina principal.

Y mientras evoca su trayectoria, divertido, sin nostalgias, en las calles de la urbe petrolera fluye la vida y hierve de actividad humana.

Con su pulgar e índice, remueve dentro de su té una sustancia que le dará el sabor a su bebida.

Operador de polendas, GONZÁLEZ GALVÁN sacó las castañas del fuego cuando ni el ex gobernador EGIDIO TORRE CANTÚ ni el ex presidente del Comité directivo estatal del PRI, RAMIRO RAMOS SALINAS supieron qué hacer en Río Bravo el 2013, cuando se presumía que la delincuencia organizada tenía las manos metidas en el proceso interno para la selección del candidato al Ayuntamiento.

Paralizados de terror, el ex gobernador y el ex líder priista habían considerado declarar “desierta” la elección interna de candidato a la alcaldía, pero su pericia como operador le permitió sacar adelante el proceso, sin percances y con el mismo candidato, quien a la postre fue uno de los mejores alcaldes de aquella localidad.

En Reynosa, uno de los municipios más complejos por el concurso de grupos e intereses políticos y económicos encontrados, GONZÁLEZ GALVÁN logró el milagro de alinear en un solo sentido a las cabezas de los poderosos clanes que cada tres años se enfrentan en la disputa del poder.

Más recientemente, en Tampico, sacó avante la candidatura de MERCEDES DEL CARMEN GUILLÉN VICENTE, pese al repudio popular contra su postulación, pues la ex procuradora es considerada en el sur tamaulipeco como una política “desarraigada”.

Todavía hoy, es abucheada.

Él no lo dice, desde luego, pero todos esos tragos amargos tuvo que pasarlos en aras de servir a su partido.

Analista fino y objetivo, GONZÁLEZ GALVÁN, quien se precia “de conocer las tripas del gobierno”, expresa una certidumbre:

“El Gobernador es el Gobernador, y hay que respetar su autoridad y respaldar su política, sea del partido que sea”.

“Además -subraya- a Tamaulipas le va a ir muy bien con su Gobernador”.

Va más allá:

“En ciudad Madero, no me queda duda de que ANDRÉS ZORRILLA sacará adelante a la ciudad. Lo más admirable del alcalde maderense, es su incansable capacidad de trabajo. No descansa”.

Tejedor finito de la política tricolor, GUADALUPE GONZÁLEZ GALVÁN ha dejado una suave huella de su paso por las distintas encomiendas de su partido, pues pese a lidiar con encumbrados barones del capital, o con toda esa laya de liderazgos populares que nacieron, crecieron y se extinguieron a lo largo de la agitada vida del PRI, la figura de GONZÁLEZ GALVÁN es vista con respeto y reconocimiento sobre la superficie política del Partido Revolucionario Institucional.

A propósito del sur, el Gobernador CABEZA DE VACA suspendió a última hora su participación en la cabalgata regional que partiría de Altamira, con la participación de los ediles de la zona conurbada del sur tamaulipeco, pero ayer domingo debió estar en La Pesca, en un torneo en aguas del litoral tamaulipeco.

Y hoy, de no haber cambios en la agenda, el Mandatario tamaulipeco presidirá desde el estrado de la alcaldía, el desfile conmemorativo al 107 Aniversario del inicio de la Revolución mexicana.

Lo que nos recuerda que el Torneo Internacional de Pesca de Corvina y Especies Varias “Segunda Copa Tam”, celebrado los días 18 y 19 de noviembre en playa La Pesca, rompió récord de participación y asistencia con el registro de mil 274 cañas y una afluencia de más de 4 mil personas que convivieron en torno al evento deportivo.

La premiación del torneo organizado por el Club de Caza y Pesca Tamatán, con el apoyo del Gobierno del Estado, fue realizada por el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, quien catalogó la justa deportiva como una de las más representativas del Golfo de México.

“De eso se trata este tipo de eventos, de la convivencia familiar. Es parte del trabajo que estamos realizando en el Gobierno de Tamaulipas, nos estamos sumando a todos los eventos que están relacionados con los deportes, con la convivencia, pero sobre todo, que nos ayudan a impulsar las tradiciones y las buenas costumbres que se tienen en Tamaulipas”, expresó el mandatario.

Los ganadores de la Segunda Copa Tam de Pesca en las categorías Especies Varias y Corvina, fueron la señora MARÍA ORTA Y ERICK MALLOZI, respectivamente, con la captura de ejemplares superiores a los 4 kilogramos, quienes reconocieron mejores condiciones en la región para la práctica de este deporte.

Mientras que en Matamoros, las obras de construcción de lo que será el Paseo de Las Américas, dará paso a la segunda etapa del proyecto de reactivación del Centro Histórico de nuestra Heroica Matamoros, informó el presidente municipal JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, mismas que están muy próximas a arrancar.

El proyecto está cada vez más cerca de convertirse en una realidad, y comento que de acuerdo con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), será durante el primer trimestre del 2018, cuando se inicie la construcción de dicho Paseo.

El programa de la obra prevé una duración de seis meses, aproximadamente, será una avenida en un solo sentido, de poniente a oriente y contará con un par vial, partiendo de la calle Emilio Azcárraga para unirse a la calle Galeana, y conectará con la avenida Manuel Cavazos Lerma.

Apuntó que parte de este importante Proyecto está ligado al Centro Cultural Binacional, mejor conocido como CECUBI, que abarca diversas obras con un espacio de 64 hectáreas, y tiene como objetivo embellecer el entorno inmediato y al mismo tiempo crear nuevas vocaciones en el ámbito comercial, cultural y de infraestructura urbana.

Al momento se trabaja en la rehabilitación del antiguo edificio del PRONAF, para convertirse en la sede de la nueva Escuela de Iniciación Artística.

El presidente JESÚS DE LA GARZA, indicó que como parte de proceso, se trabaja en varios frentes, destacando que junto al Gobierno Federal y con apoyo del Gobierno de Tamaulipas, se concluyó la renovación de la calle 9. La cual se convertirá en el Centro Gastronómico, Cultural, Artístico y Comercial de Matamoros.

En otro tema, deje decirle que la pavimentación de la calle Roble, entre avenida Las Flores y Genanciana, en el fraccionamiento Paseo de las Flores, beneficiará directamente a 643 habitantes con la ejecución de un presupuesto de 5 millones 243 mil pesos, que destinó a través del Plan Integral de Obra Pública 2017 el Gobierno Municipal que preside la doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ.

Con el objetivo de que la obra no sea afectada por una eventual reparación del sistema de agua potable y drenaje sanitario, en este proyecto se realiza la renivelación de 60 descargas y la reparación de otras 60; la instalación de 50 tomas domiciliarias y la reparación de 60 más y el desazolve y renivelación de 9 pozos de visita de la red de aguas residuales, que permitirán el mantenimiento intensivo de la tubería de drenaje.

La alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOM{INGUEZ ha dado a conocer que es prioridad el que las pavimentaciones se hagan con calidad y la que desarrolla A TRAVÉS DE LA Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en Paseo de la Flores, tendrá 15 centímetros de espesor en sus más de 5 mil metros cuadrados, y al ser esta una obra integral, se repondrán 9 luminarias LED y se van a instalar 18 postes para señalización vertical.

A propósito de Reynosa, el Gobierno de Tamaulipas a través del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, convoca a la población en general a participar en el 1er Concurso de Música Regional en Acordeón, que se llevará a cabo el 23 de Noviembre en el Parque Cultural Reynosa.

La convocatoria se encuentra abierta a músicos profesionales o aficionados y se contará con 4 categorías para participar: niños de 5 a 11 años; adolescentes de 12 a 17 años y adultos de 18 años en adelante.

Todos los ejecutantes podrán participar de manera libre en género, tema y estilo, con una melodía de mínimo 2 minutos y máximo de 3.

El primer lugar de cada categoría obtendrá un acordeón nuevo, mientras que los segundos y terceros lugares tendrán un premio sorpresa.

En Nuevo Laredo, entre tanto, el presidente municipal ENRIQUE RIVAS, supervisó obras de pavimentación con concreto hidráulico en el acceso al recinto fiscalizado del Puente Internacional III del Comercio Mundial, y en la colonia Ampliación Tercer Milenio, en su segunda etapa.

La inversión total de las obras supera los 8 millones de pesos, y ambas, presentan un 95 por ciento de avance y brindarán un beneficio a más de mil habitantes del sector.

Las pavimentaciones incluyen : desmonte y despalme, terraplén, aproche de concreto, señalización vertical, señalización horizontal, alumbrado público, reubicación de cámaras, encofrado, corte en caja, sub-base, subrasante, cruce pluvial, muros aleros, barandal, suministro y colocación de señales restrictivas, suministro e instalación de señal preventiva.

Por otro lado, el munícipe verificó el avance de la instalación de red de electrificación en las calles Ramón Guerrero, entre Palau y Límite Poniente, en el ejido El Bayito, que brindará beneficio a 60 familias del sector.

La inversión de esta obra es de 727 mil 804 pesos, y consiste en 380 metros lineales de electrificación.

Antes de que se me pase, deje decirle que el Gobierno del Estado continúa con la clausura de negocios que operan al margen de la legalidad y que representan una fuente de financiamiento para la delincuencia organizada y durante este fin de semana clausuró un casino, un centro de apuestas en Matamoros y una empresa dedicada al reciclaje establecida en Reynosa.

Inspectores de la Subsecretaría de Ingresos, de Protección Civil y de la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COEPRIS), realizaron una inspección en la compañía "Recuperadora de Materiales”, ubicada en el Parque Industrial Moll de Reynosa.

La inspección en la empresa dedicada a la recolección de cartón, fierro, cobre y derivados no ferrosos, concluyó con la clausura del establecimiento por operar violando disposiciones en materia fiscal, de protección civil y de salud.

En “Recuperadora de Materiales“ fueron incautadas 129 aspiradoras de origen estadounidense, 19 cargadores para esas aspiradoras, 35 filtros canadienses, 900 cajas de motor estadounidenses y 2870 extensiones eléctricas de origen chino.

No se encontró documentación que acreditara la internación legal de estos artículos a territorio nacional.

Este sábado en Matamoros, personal de Gobierno del Estado llevó a cabo la revisión de dos establecimientos que operaban servicios de apuestas, uno de ellos que se hacía pasar por "cibercafé".

Por último, le comparto que en Asamblea Solemne que presidió en la capital victorense, el Rector ENRIQUE ETIENNE PÉREZ DEL RÍO hizo entrega de los reconocimientos al Mérito Universitario a los profesores, estudiantes, investigadores y trabajadores administrativos que durante el 2017 se han distinguido por su labor en sus respectivos ámbitos.

En este marco, el Rector ENRIQUE ETIENNE destacó que la Universidad se viste de gala una vez más para agradecer y reconocer públicamente a los universitarios por el esfuerzo que hacen cotidianamente en su ámbito de competencia.

En el evento que se llevó a cabo en el Teatro Universitario, hizo mención al trabajo que realizan académicos e investigadores; y a recientes distinciones que ha recibido la UAT como el reconocimiento de la Red Internacional de Evaluadores (RIEV) por ser la institución con más acreditaciones de este organismo en Latinoamérica, entre otros.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.