Llega frente frío a Tamaulipas con temperaturas de 10 grados

El director estatal de Protección Civil, Pedro Granados Ramírez, puntualizó que podría traer consigo vientos con rachas de 35 a 45 kilómetros por hora, probablemente en la zona costera

Domingo 19 de Noviembre del 2017

Un nuevo sistema frontal ingresará en Ciudad Victoria a partir de este lunes, mismo que dejará temperaturas que podrían llegar a los 10 grados centígrados

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Un nuevo sistema frontal ingresará en Ciudad Victoria a partir de este lunes, mismo que dejará temperaturas que podrían llegar a los 10 grados centígrados, informó el director estatal de Protección Civil, Pedro Granados Ramírez.



Señaló que se trata de un frente frío débil, el cual no traerá temperaturas extremas a la baja.



“Este sistema no es algo que alarme y con viento bastante moderado que puede ser de 35 kilómetros por hora, algunas rachas en zonas costeras pero no creo que algo muy relevante”, expuso.



Granados Ramírez puntualizó que este frente frío podría traer consigo vientos con rachas de 35 a 45 kilómetros por hora, probablemente en la zona costera.