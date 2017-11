Carga PAN de trabajo al TRIELTAM

El Partido Acción Nacional (PAN) ha sido el más constante “cliente” del Tribunal Electoral de Tamaulipas (TRIELTAM) durante este 2017, confirmó el magistrado Edy Izaguirre Treviño

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Partido Acción Nacional (PAN) ha sido el más constante “cliente” del Tribunal Electoral de Tamaulipas (TRIELTAM) durante este 2017 y desde el arranque del año electoral, con ocho de los 12 recursos de apelación registrados, confirmó el magistrado Edy Izaguirre Treviño.



Dio a conocer que en la revisión que han realizado en los ocho recursos de apelación presentados por la representación del blanquiazul, se han percatado que dicho instituto político recurre a la forma en que la autoridad electoral local está implementando los lineamientos del Instituto Nacional Electoral (INE).



“En recursos el PAN ha sido nuestro más constante cliente en este año, lo que llevamos del proceso, pero nos damos cuenta, advertimos que el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) está acatando las nuevas disposiciones que vienen aprobadas por el Consejo General del INE”, comentó.



Explicó que ahora con la elección concurrente deben trabajar de forma más coordinada las dos autoridades electorales, la federal y la local, y en la mayoría de los casos el IETAM debe ajustar al proceso lo que se encuentra establecido en un acuerdo nacional.



“El PAN lo que está impugnando es la forma o el proceso en que se ejecutan o se adecúan esos acuerdos nacionales, se está aplicando digamos que en el debido proceso para los acuerdos y a las resoluciones”, señaló.



Izaguirre Treviño agregó que en algunos casos el PAN ha tenido la razón y en otros casos no, el Tribunal lo que hace es analizar y emitir una sentencia, que permita validar una razón.



Sobre la eficiencia de los recursos del PAN, advirtió que a la fecha han sido respetuosos hacia la autoridad electoral y en algunos con argumentos contundentes, por lo que no advierten mala fe en la forma de impugnar.



Advirtió que cuando un partido, cualquiera que este sea, presenta un recurso evidentemente frívolo o que se advierta que es un recurso malicioso, que no tiene razón de ser o que no se ajuste a las palabras propias para dirigirse a la autoridad, el Tribunal tiene la facultad para apercibir o amonestar a un partido político.