Padres de familia deben realizar "operación mochila" en Ciudad Victoria

Por: Liliana Torres/Ciudad Victoria El Día Domingo 19 de Noviembre del 2017 a las 17:37

Autor: Carlos Juárez

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La responsabilidad de realizar la "operación mochila" a los alumnos es de los padres de familia y debería hacerse desde casa, consideró el obispo de la Diócesis de Ciudad Victoria, Antonio González Sánchez.



Señaló que tanto las instituciones educativas, como los padres de familia tienen la responsabilidad de cuidar que es lo que los estudiantes ingresan a los planteles, sin embargo, la mayor responsabilidad recae en los papás.



"Creo que la responsabilidad se hace más fuerte en las familias, en los papás, porque la mamá por ejemplo con los niños de primaria debe estar al pendiente de lo que llevan sus hijos en la mochila. Yo considero que quien debe revisar la mochila del niño del muchacho son los papás, en particular la mamá. Y también los maestros estar al pendiente de eso", indicó.



Esto luego que en un plantel de Ciudad Victoria se registrara un caso en el que un menor ingresó un arma de diábolos a la escuela.



"Yo creo que es descuido de las dos partes: papás, directores de escuelas y maestros obviamente porque desde hace tiempo se dijo que se iban a revisar las mochilas", reiteró.



Recordó que a inicios del ciclo escolar 2017 -2018 en algunos planteles los directivos aplicaron la "operación mochila", acciones que indicó son positivas pero conforme pasa el tiempo dejan de realizarlas.



"Hay ciertas cosas que surgen como propósito después de acontecimientos, pero lo hacen sólo unos días y después lo dejan de hacer", señaló.



Comentó que además de vigilar lo que portan los menores en sus mochilas antes de salir de casa, los padres de familia tienen la responsabilidad de verificar que es lo que sus hijos están viendo en la televisión y en medios electrónicos, ya que ahora muchos programas o videojuegos inducen a la violencia, situación que antes no se presentaba.



"Lo que pasa también los papás deben tener cuidado de lo que sus hijos están viendo en Internet, ahorita tristemente los niños de todas las edades tienen acceso a esas cosas electrónicas, el teléfono celular, la tableta, la computadora, yo creo que los niños mientras más violencia vean en películas, series y se van apegando", agregó.



"Antes los juegos eran más para entretener, ahora muchos videojuegos están provocando la violencia entre los niños, porque hay niños que los papás no saben ni en cuenta de lo que están viendo", concluyó.







